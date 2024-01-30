Реверсивное движение предлагают запустить на Димитровском мосту в Новосибирске

В этом году в Новосибирске будет идти ремонт сразу двух мостов: с Октябрьского и Димитровского. Как в такой ситуации будет организовано движение по городу, поинтересовался на комиссии по контролю за исполнением органами местного самоуправления и их должностными лицами полномочий по решению вопросов местного значения председатель комиссии по ЖКХ Игорь Кудин.
— Если в ремонте будут две ключевые транспортные артерии Новосибирска, не произойдет ли транспортный коллапс, — поинтересовался Кудин.
И.о. руководителя департамента транспорта мэрии Новосибирска Олеся Богомазова отметила в понедельник на этой неделе этот вопрос обсуждался с ГИБДД, ВИС, «Гормоста» в рамках выработки схемы организации дорожного движения.
— Обсуждается возможность введение реверсивного движения на Димитровском мосту, чтобы не было перекрытий, — пояснила она. — Что касается Октябрьского моста, то его мы должны доделать.
Председатель комиссии Андрей Гудовский оценил перспективы ремонта двух мостов с большим пессимизмом:
— На Димитровском сегодня огромные пробки и это при том, что он не ремонтируется. А что будет летом? Это ужас!
Напомним, в 2023 году дорожникам Новосибирска не удалось израсходовать 300 млн рублей на дорожный ремонт. Одним из самых проблемных стал Октябрьский мост. В итоге мэрии пришлось сменить подрядчика.
Ранее редакция сообщала о том, что четвертый платный мост пока планируют ввести в эксплуатацию в конце 2024 года.
Фото пресс-службы ООО «СпецТрансСтрой»
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