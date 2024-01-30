Ресторатор Денис Иванов пригласил Стивена Сигала в Новосибирск на ужин

Ресторатор Денис Иванов из Новосибирска встретился в Москве с актёром Стивеном Сигалом. Ресторатор пригласил Сигала в свой родной город.

— Пополнил коллекцию подписанных тарелок! Договорились, что Стивен Сигал прилетит в гости в Новосибирск, — говорится в сообщении Иванова в соцсетях.

По его задумке, он сделает ужин для новосибирцев с актером. Сам ужин будет проходить в одном из ресторанов Дениса Иванова.

У Иванова более 40 популярных заведений в Новосибирске и Москве.

Ранее редакция сообщала о том, что московский ресторатор откроет заведение в Новосибирске.