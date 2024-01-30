Ресторатор Денис Иванов пригласил Стивена Сигала в Новосибирск на ужин

Ресторатор Денис Иванов из Новосибирска встретился в Москве с актёром Стивеном Сигалом. Ресторатор пригласил Сигала в свой родной город.
— Пополнил коллекцию подписанных тарелок! Договорились, что Стивен Сигал прилетит в гости в Новосибирск, — говорится в сообщении Иванова в соцсетях.
По его задумке, он сделает ужин для новосибирцев с актером. Сам ужин будет проходить в одном из ресторанов Дениса Иванова.
У Иванова более 40 популярных заведений в Новосибирске и Москве.
Ранее редакция сообщала о том, что московский ресторатор откроет заведение в Новосибирске.
Фото со страницы Дениса Иванова в Instagram*
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