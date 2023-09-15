Орден Мужества вместо отца получили его дети в Бердске

В Бердске 14 сентября в администрации города вручили орден Мужества детям погибшего в зоне СВО прапорщика Евгения Кравчука – Кристине и Кириллу. Об этом сообщили в администрации города.

Евгений Кравчук родился 1974 года в Читинской области. В 1999 году был распределен в 67-ую отдельную бригаду специального назначения (Бердск). Он принимал участи в конфликте Чеченской Республики и в мероприятиях связанных с присоединения Крыма к России.

Кравчук погиб 21 апреля 2023 года.

Напомним, что девять разведчиков из Новосибирской области получили награды в зоне СВО. Один из новосибирских военнослужащих представлен к званию Героя России.

Ранее редакция сообщала о том, что мобилизованный Егор Мякин из Бердска погиб в зоне СВО.