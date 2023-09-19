В Новосибирске завершилось обсуждение благоустройства Северо-Чемского микрорайона

В Новосибирске завершено общественное обсуждение дизайн-проекта благоустройства общественной озеленённой территории по ул. Саввы Кожевникова в Кировском районе. Информация об этом размещена на сайте «Зелёный Новосибирск». Следующий этап — разработка проектно-сметной документации.

Согласно протоколу обсуждения, от новосибирцев поступило 22 вопроса и предложения. В том числе горожане предложили предусмотреть продление зеленой зоны до жилого дома по ул. Кожевникова, а также размещение лодочной станции или пирса для прогулочных катамаранов. Кроме того, жителей волнует вопрос, кто будет содержать благоустроенную территорию, будет ли выполнено берегоукрепление и не закроется ли вид на реку.

Напомним, согласно дизайн-проекту, территория, на которой будет выполнено благоустройство, ограничена берегом реки Обь и ул. Саввы Кожевникова, от дома по ул. Саввы Кожевникова, 13 до ул. Герцена, 1/1. Ее площадь составляет 50,4 тысячи кв. метров.

Проектом предусмотрены верхнее плато и нижняя терраса. Плато представляет собой узкую и длинную площадку без существующей растительности. На террасе предусмотрено устройство дорожно-тропиночной сети. Пешеходный каркас парка будет состоять из тротуаров и пешеходных дорожек природных форм с «нанизанной» на каркас системой площадок (детские, спортивные, смотровые и др). В новую сеть пешеходных путей встроена велосипедная дорожка.

Также, в верхней части парка располагается искусственно созданный хвойный массив, в котором размещается эко-зона для прогулок. Кроме того, проектом предусмотрена установка малых архитектурных форм, озеленения и освещения.

Ранее редакция рассказывала, что благоустройством эко-парка в Оби займется пермская компания АР-Плюс.