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Мэрия Новосибирска продаст акции «Мемориальной службы «ИМИ»

  • 04/06/2025, 15:30
Автор: Юлия Данилова
Мэрия Новосибирска продаст акции «Мемориальной службы «ИМИ»
Не исключено, что этим пакетом могут заинтересоваться инвесторы из других регионов, которые хотят зайти на новосибирский рынок

Мэрия Новосибирска планирует продать принадлежащий муниципалитету пакет акций АО «Мемориальная служба «ИМИ». Он включен в список приватизации на 2025 год. На продажу планируется выставить пакет 23,48% акций по цене в 33,4 млн рублей. Проект решения вынесен на рассмотрение последней сессии депутатов горсовета седьмого созыва, которая пройдет 18 июня.

Депутат горсовета Новосибирска, руководитель корпоративного управления АО «Мемориальная служба «ИМИ» Сергей Бондаренко этот вопрос комментировать отказался.

Директор Новосибирского крематория Борис Якушин заявил Infopro54, что в его понимании решение о приватизации — правильное, так как позволяет разделить государственные и частные интересы.

— Если в числе собственников компании есть государство, то рано или поздно возникают спорные моменты, и практика показывает, что золотую середину найти сложно. Преференций от муниципального учредителя в последние годы точно не было никаких. Разве что люди старшего поколения более лояльно могли относиться к компании, у которой в числе собственников была мэрия города, — рассуждает собеседник редакции.

Он не исключает, что пакет, который будет выставлен на продажу, может заинтересовать инвесторов. Например, компании, желающие зайти на новосибирский рынок ритуальных услуг, либо инвесторов, ищущих активы для вложения средств.

— Надеемся, что покупатель будет понимать, для каких целей он покупает акции и что может получить от этого актива. Говорить о том, что это коммерчески супервыгодная покупка, я бы не стал. Рынок ритуальных услуг в Новосибирске очень сложный, конкуренция на нем высокая. Да, «ИМИ» выстроили свой бизнес так, что по ряду показателей попадают в список крупнейших компаний в регионе, а по отрасли — в числе лидеров российского рынка. Но тут нужно смотреть все финансовые показатели, а также отдачу от инвестиций. Думаю, что покупателем могут стать те, кому принципиально важно контролировать эту компанию, и они будут готовы купить муниципальный пакет акций за любые деньги. Например, федеральные игроки, которым нужно зацепиться за новосибирский рынок. Либо сторонние инвесторы, которые досконально не разберутся в ситуации. Не исключаю, что нынешние собственники также будут участвовать в торгах за пакет, и им удастся его выкупить. Думаю, выход муниципалитета из компании даст ей новые возможности для развития, — прогнозирует Борис Якушин.

Напомним, в марте 2024 года стало известно, что мэрия планирует ликвидировать МУП «Похоронный дом ИМИ». иректор МУП «Специализированная служба «Похоронный дом ИМИ» Сергей Бондаренко сообщал, что предприятие оказывает услуги из гарантированного перечня в рамках 38-ФЗ, в том числе в части захоронения невостребованных граждан с потерянными родственными связями. Однако эту же услугу может оказывать МКУ «Ритуальные услуги». По закону из МУП в МКУ может перейти предприятие, являющееся естественным монополистом на рынке.

В апреле 2024 года стало известно, что сеть муниципального похоронного дома переходит к коммерческой структуре — АО «Мемориальная служба «ИМИ».

По данным сервиса «Контур Фокус», АО «Мемориальная служба «ИМИ» создано в 2013 году. Выручка в 2024 году составляла 399,5 млн рублей (+28%), чистая прибыль — 9,9 млн (в 2023 году — 2,3 млн). Гендиректор — Дмитрий Зверев. 23,5% акций «ИМИ» принадлежали МУП «Похоронный дом «ИМИ» (ликвидировано в 2024 году), 22% — ООО «Радоница», 54,5% — ООО «Стикс-К». При этом создателем АО «Мемориальная служба ИМИ» называется Сергей Бондаренко. Компания построила в Новосибирске один из двух городских крематориев.

Финансовые показатели МКУ «Ритуальные услуги» за 2024 год в открытом доступе не указаны.

По данным «2ГИС», в Новосибирске ритуальные услуги сегодня оказывают 213 компаний.

Ранее редакция сообщала, что в конце 2024 года в Новосибирске протестировали первый тендер на оказание муниципальной услуги по транспортировке тел умерших. Его выиграло АО «Мемориальная служба ИМИ». 

Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова.

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Рубрики : Власть Бизнес Город

Регионы: Россия Новосибирск

Теги : ритуальные услуги Продажа бизнеса


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