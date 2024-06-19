Срок конкурсного производства «Дяди Дёнера» продлен на полгода

Арбитражный суд Новосибирской области принял решение о продлении срока конкурсного производства ООО «Дядя Дёнер» до 5 декабря. Как отметил конкурсный управляющий, мероприятия в процедуре банкротства должника не выполнены в полном объеме. На сегодняшний день общая сумма требований кредиторов третьей очереди составляет 204,7 млн рублей, размер требований второй очереди — 159,7 тыс. рублей, уточнили в пресс-службе финансового консультанта компании ООО «Юнисервис Капитал».

Конкурсный управляющий продолжает мероприятия по реализации имущества должника, его поиску, выявлению и возврату в конкурсную массу.

Арбитражный суд Новосибирской области также принял решение отложить до августа судебное заседание о привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности. Напомним, речь идет о Максиме Ветрове, Антоне Лыкове, Галине Ениной, Антоне и Людмиле Супрун, Антоне Горестове. Ответственность предусмотрена в размере требований кредиторов, включенных в реестр требований, а также заявленных после закрытия реестра по текущим платежам, в совокупном размере 212,8 млн рублей.

— Продление конкурсного производства — ожидаемое решение в рамках дела по банкротству ООО «Дядя Дёнер». Оно обусловлено прежде всего тем, что темпы реализации имущества относительно невысоки, — комментирует Анастасия Хмыкина, руководитель юридического отдела департамента DCM инвестиционной компании «Юнисервис Капитал». — В части пополнения конкурсной массы перспективы ободряющие: постепенно реализуется залоговое имущество. Надеемся, что в скором времени конкурсному управляющему удастся реализовать и то имущество, которое не обременено залогом. Стоимость реализации такого не залогового имущества ляжет в основу для проведения расчетов с не залоговыми кредиторами, в том числе с владельцами облигаций.

Сеть уличного питания «Дядя Дёнер» была основана в 2009 году. В 2018 году компания дебютировала на публичном долговом рынке с облигационным выпуском объемом 60 млн рублей. В 2020 году был размещен второй выпуск объемом 50 млн. Организатором размещения выступила компания «Юнисервис Капитал».

В марте из состава собственников компании вышел Антон Горестов. Новым владельцем части бизнеса стала Людмила Супрун.

11 мая 2021 года компания допустила технический дефолт при выплате 14 купона по второму выпуску, а днем позже — по первому выпуску эмитента в части выплаты купона и амортизации в размере 1/3 номинала бумаг. Объем неисполненных обязательств по первой эмиссии составлял на тот момент 554,8 тысячи рублей, по второй — около 20,5 млн. Облигации обоих выпусков были включены в список дефолтов на сайте «Московской биржи». Покупатели облигаций компании обратились в суд.

Решением Арбитражного суда Новосибирской области в июне 2023 года в отношении ООО «Дядя Дёнер» открыто конкурсное производство. В сентябре признанная судом задолженность эмитента перед инвесторами составляла 131,7 млн рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что часть торговых точек «Дяди Дёнера» передана в аренду.