Супруги-скандалисты посадили в Новосибирске летевший в Иркутск самолет

В новосибирском аэропорту «Толмачево» совершил вынужденную посадку самолет, следующий из Москвы в Иркутск. Причиной стал дебош, который устроила на борту супружеская пара.

По данным транспортной полиции, семья из Иркутской области закатила скандал в салоне самолета. 39-летний мужчина и его 36-летняя жена обложили матом пассажиров и членов экипажа, кричали и не реагировали на замечания окружающих, провоцировали конфликт с сотрудниками авиакомпании.

— Командир воздушного судна принял решение отказать авиадебоширам в дальнейшей перевозке и запросил разрешение на посадку на запасном аэродроме в Новосибирске, — рассказали в Западно-Сибирском УМВД на транспорте.

Полицейские доставили супругов-хулиганов в дежурную часть Толмачево и составили в отношении них протоколы об административном правонарушении.

Ранее редакция сообщала о том, что рейс авиакомпании S7 «Москва-Новосибирск» задержали на 40 минут из-за устроившего скандал пассажира. Пьяный мужчина потребовал отвести его в туалет, а после в грубой форме просил предоставить ему более комфортное место. После вежливого отказа пассажир набросился с кулаками на бортпроводницу.