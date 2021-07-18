С крупных магистралей города исчезнет большая реклама

На гостевых маршрутах Новосибирска начался демонтаж рекламных конструкций в рамках подготовки к молодежному чемпионату мира по хоккею 2023 года. Речь идет о 19 ключевых улиц Новосибирска. Это Красный проспект, проспект Карла Маркса, Димитровский и Октябрьский мосты, улицы Челюскинцев, Гоголя и другие.

— Мы приняли определенную концепцию, подход к размещению рекламных конструкций, расположенных на гостевых маршрутах. Конструкции, создающие визуальный шум, операторы уберут самостоятельно. Бюджетные деньги не будут использованы ни на компенсацию, ни на сам демонтаж, — заявил председатель комитета рекламы и информации мэрии Олег Хорошунов.

На сегодня демонтировано более 70 рекламных конструкций, из них 40 — крупного формата, остальные — сити-формат. Также убраны восемь фасадных рекламных конструкций, брендмауэры, уточняет пресс-служба мэрии.

— В диалоге с муниципалитетом мы пришли к пониманию и решению, что необходимо на определенных местах города убирать рекламные конструкции, особенно те, которые имеют крупный формат с рекламным полем 5 на 15 метров. Они практически исчезнут с крупных магистралей города, будут демонтированы и утилизированы, — пояснил генеральный директор группы компаний «РИМ» Марк Василенко.

Всего на гостевых маршрутах до конца осени планируется демонтировать более 200 рекламных конструкций. Кроме крупных рекламных щитов, будут демонтированы и конструкции малого формата, которые размещены на тротуарах города — так называемый сити-формат. Подобного рода конструкции мешают уборке снега, проходу пешеходов на тротуарах, а с появлением в городе компаний кикшеринга — и проезду горожан на электросамокатах. Кроме того, по решению муниципалитета все афишные стенды (синие конструкции на тротуарах) будут демонтированы. Их заменят на новые современные конструкции с диодной подсветкой, после утверждения их внешнего вида. При этом количество таких конструкций будет уменьшено на 30 %.