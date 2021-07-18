«АльфаСтрахование» завершила поглощение красноярского страховщика

Сделка по приобретению 100% акций «Надежды», лидера страхового рынка Красноярского края, была закрыта в октябре 2019 года. В результате интеграции «АльфаСтрахование» существенно нарастила свои позиции в Красноярском крае, увеличив долю рынка по итогам 2020 г. на 8,1 п.п. и сборы — почти в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 г., что позволило компании войти в топ-2 лидеров регионального рынка. Помимо этого, компания получила дополнительный эффект в виде роста лояльной клиентской базы: в 11 раз увеличилось количество клиентов-физлиц и в два раза — число корпоративных клиентов, сообщила пресс-служба «АльфаСтрахование».

— Интеграция «Надежды» проходила в самый пик пандемии коронавируса, но, вопреки всем трудностям, могу уверенно сказать, что она прошла успешна. Мы усилили нашу команду в Красноярском крае профессиональным коллективом «Надежды», большая часть которого осталась с нами, получили хорошую клиентскую базу и уверены, что сможем и дальше развивать этот бизнес, стремясь к лучшему сервису, ценам и высокому качеству продукта, приумножив ценности «Надежды», — говорит Владимир Скворцов, генеральный директор «АльфаСтрахование». — За всю историю группы мы накопили обширную экспертизу с точки зрения неорганического роста, реализовав теперь уже 12 сделок слияния и поглощения на страховом рынке, и приобретение «Надежды» — яркий пример реализации стратегии укрепления позиций группы на региональных рынках за счет приобретения сильных локальных компаний.

Компания «Надежда» передала свой страховой портфель в «АльфаСтрахование» и сдала лицензии в ЦБ РФ, став частью страховой группы.