С легкого морозца и снегопада начнется новая рабочая неделя в Новосибирске

В понедельник 2 октября в Новосибирске будет морозно. По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, ночью температура опустится до -10,-15 градусов, местами мороз будет доходить до -21 градусов. Днем погода будет более комфортна: с легким морозцем -4, -9 градусов. Днем синоптики также обещают небольшой снег, а в отдельных районах области изморозь, туманы. На дорогах местами гололедица.

Схожая погода со снегом ожидается и 3 декабря. Кратковременные снегопады также обещают в среду. В целом вся будущая неделя, по оценкам Rusmeteo, будет пасмурной.

В народном календаре 2 декабря называют Авдеев день. На Руси существовало поверье, что в этот день на улице гуляет нечисть, поэтому люди проводили обряды, чтобы защитить дом и близких. Например, хозяин должен был постучать обухом топора по всем дверным косякам и оконным рамам.

По народным приметам в Авдеев день можно сделать прогноз погоды на зиму и узнать, будет ли хороший урожай в следующем году.

Снег и сильный ветер в этот день предвещают холодную и затяжную зиму.

Если снега выпало много, следующий год порадует урожаем.

Ясное небо — усиление морозов.

Хмурый день — скорая оттепель.

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