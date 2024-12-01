Стоимость одомашнивания дрофы и сайгаков сопоставима со стоимостью СКИФа

На сегодняшний день у Института цитологии и генетики СО РАН нет проектов одомашнивания дрофы, сайгака или какого-то другого животного, кроме тех, что были одомашнены в прошлом веке. Об этом сообщил пресс-секретарь института Геннадий Батухин.

— Нет никаких намеков, что такие проекты появятся и будут профинансированы в обозримом будущем, — добавил он.

По словам Батухина, это должен быть проект длительностью на 20-30 лет с финансированием, сопоставимым со СКИФ.

— Причем, практический выход будет меньше, чем от синхротрона, да и результат не гарантирован 100 %. Государство на такие проекты не подпишется, а частники тем более, — пояснил пресс-секретарь института.

Напомним, в новосибирских СМИ вчера появилась информация о том, что новосибирские генетики планируют приступить к одомашниванию дрофы и сайгака. Батухин говорит, что причиной ее появления стала неудачная формулировка спикера института.

Дрофа в 19 веке была популярным объектом охоты, и к середине 20 века оказалась на грани исчезновения. Портал Охотники. Ру напоминает, что в конце 2023 года из Африки в Россию на торговом корабле случайно приплыла редкая птица — дрофа Маккуина. Птицу обнаружили матросы, когда корабль шел в порт Астрахани из заморских африканских стран. Они на протяжении двух недель плавания заботились о птице и кормили ее, пока судно не вернулось в Россию.

Сайгак – парнокопытное из подсемейства настоящих антилоп, появились на земле одновременно с мамонтами. В 2002 году Международным союзом охраны природы (МСОП) этот вид был отнесён к категории видов, находящихся под критической угрозой. Между тем, как пишет портал Охотники.Ру, ежегодный ущерб сельскому хозяйству Казахстана из-за нашествия сайгаков исчисляется миллионами.

Эксперимент по одомашниванию лис был начат в 1959 году советским генетиком академиком Дмитрием Беляевым. Для селекции на дружелюбное поведение по отношению к человеку были выбраны серебристо-чёрные лисицы (окрасочная форма рыжих, или обыкновенных, лисиц), которых в Советское время разводили в многочисленных зверосовхозах по всей территории СССР, говорится на сайте ИЦиГ СО РАН. В результате была выведена уникальная популяция лисиц, по поведению во многом похожих на домашнюю собаку — они проявляют более социальное поведение как с другими особями, так и с людьми, более игривы и дружелюбны, и сохраняют как поведенческие, так и некоторые морфологические «юношеские» черты в зрелом возрасте. В конце 2011 ИЦиГ СО РАН начал продажу одомашненных лисиц.

Ранее редакция сообщала о том, что на строительство СКИФ из федерального бюджета в 2023-2024 годах был выделен 31 миллиард рублей, а в 2025 году запланировано выделение еще 3,5 млрд.