Первые новогодние пространства открылись в Новосибирске

Сегодня, в первый день зимы, праздничная новогодняя иллюминация зажглась в Первомайском сквере, на Михайловской набережной, в парке «Арена» и других городских парках. Кроме того, начала работать главная ёлка Новосибирска, которая находится в Театральном сквере. Об этом сообщил мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.

На пешеходной улице Ленина появились фотозоны и арт-объекты новосибирских компаний, а также открылись торговые павильоны.

Анна Терешкова, которая 5 ноября заняла пост директора Новосибирской филармонии, сообщила, что сегодня вечером Концертный зал Филармонии будет впервые полностью украшен к Новому году. Идут последние приготовления.

Напомним, в этом году в парке «Арена» рядом с ледовым дворцом спорта «Сибирь Арена», установили цифровую ёлку. В парке также будет проходить конкурс снежных скульптур.

Ранее редакция сообщала о том, что на катке в Центральном парке новосибирцы увидели огромные очереди.