Переносные терминалы для СберТройки появятся в метро Новосибирска

Из-за проблем с оплатой через терминалы «СберТройки» было решено установить переносные терминалы для удобства пассажиров. В часы пик контролёры на станциях «Площадь Маркса» и «Площадь Ленина» пропускают людей с помощью таких терминалов. Об этом сообщила метрополитен Новосибирска.

Напомним, что 13 января в метро произошёл сбой в работе терминалов, из-за которого пассажиры не могли попасть на поезда на площади Маркса. Контролёры предлагали горожанам воспользоваться другим входом в метро.

В пресс-службе метрополитена тогда сообщили, что подобные ситуации происходят регулярно. Однако они добавили, что иногда могут возникать «накладки» в работе карты «СберТройка». Оператор пообещал исправить ситуацию к началу февраля.

Утром 21 января на станции метро «Площадь Маркса» вновь образовалась большая очередь, затруднившая проход к поездам.

В результате на станциях «Площадь Маркса», «Заельцовская» и «Березовая роща» были установлены по одному дополнительному турникету для прохода по картам «СберТройка».

Сегодня утром на Маркса снова были скандалы. Люди жаловались что не могут пройти по социальным картам через турникеты.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирцы могут не платить за проезд, если карта не считывается в транспорте. Однако это возможно только при соблюдении ряда условий.