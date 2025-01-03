В Новосибирской области ожидается повышение тарифов ЖКХ на 12 процентов

Тарифы на коммунальные услуги в Новосибирской области будут повышены в среднем на 11,9% с 1 июля 2025 года. Предельный индекс повышения по всем услугам составит 13,5%.

Эта динамика была установлен на основании постановления губернатора региона, сообщил начальник департамента по тарифам региона Гарей Асмодьяров.

Согласно постановлению, величина индекса была рассчитана на основе набора коммунальных услуг, их стоимости и темпов изменения тарифов во втором полугодии 2025 года по сравнению с декабрем 2024 года.

В Новосибирске индексы с июля 2025 года будут выглядеть следующим образом:

холодное водоснабжение — 11,9%;

горячее водоснабжение — 12,1%;

водоотведение — 11,9%;

отопление — 12,6%;

отопление (твердое топливо) — 13,5%;

электроснабжение — 12,6%;

газоснабжение — 11,9%;

обращение с твердыми коммунальными отходами — 5,7%.

Тариф на капитальный ремонт также изменится. С 2025 года он составит 19,29 рубля за квадратный метр, что на 24,29% больше по сравнению с 2023 годом, когда плата была 12,53 рубля за квадратный метр. В 2024 году тариф составлял 15,52 рубля за квадратный метр. Новый размер взноса будет единым для всех собственников и будет зависеть от общей площади их жилья.

— Сколько можно уже? Поднимают и поднимают, а видимых результатов того же капремонта нет. За что платим спрашивается, — возмущается жительница Новосибирска.

Напомним, с 1 июля 2024 года тарифы на жилищно-коммунальные услуги в Новосибирской области выросли на 12,7%. Однако в некоторых регионах от планового повышения тарифов власти отказались.

В феврале 2024 президент России Владимир Путин поручил правительству страны провести анализ ситуации с тарифами на коммунальные услуги в Новосибирской области после жалобы жителя региона, поступившей в ходе совмещенной прямой линии и пресс-конференции. Глава государства поручил проанализировать тарифы и достаточность мер социальной поддержки. О результатах проверки не сообщалось.

Ранее редакция сообщала о том, что тарифы на проезд в электричках выросли с 1 января в Новосибирской области. Стоимость проезда в пригородных электричках увеличилась на 9-18%.