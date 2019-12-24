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«Мусорную» концессию размораживают со второй попытки

Выйти из нее без штрафов не получилось. Речь может идти о сумме до 300 млн рублей.
  • 24/12/2019, 21:34
Автор: Евгения Серёгина
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«Концессия должна быть реализована на основе предложений рабгруппы заксобрания».

В областном правительстве заявили о грядущей разморозке мусорной концессии. Это уже вторая попытка разморозки, до этого она предпринималась в октябре во время визита в Новосибирскую область учредителя компании-концессионера ГК «ВИС», федерального регоператора и их встречи с представителями власти. В настоящее время идут изыскательные работы на участке под строительство предполагаемого мусорного полигона. Об этом на заключительной годовой пресс-конференции сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

«Мусорную» концессию разморозят

«Мусорную» концессию разморозят

По словам главы региона, вариантов выхода из соглашения и заключения нового договора, не повлекших штрафных санкций, стороны найти не смогли. Напомним, по условиям концессии, инициатору расторжения договора грозят санкции до 300 млн рублей.

— Согласились на «разморозку» с принципиальным условием, что в тексте соглашения должно быть прописано намерение сторон реализовывать концессию на основе тех предложений, что были высказаны на рабочей группе Законодательного собрания в конце 2018 года,  говорит губернатор.  Мы зафиксировали основные изменения, которые должны быть внесены в проект реализации концессии.

Напомним, что предложения рабочей группы касались, во-первых, перемены места объекта, во-вторых, изменений его стоимости.

Область меняет концессию через суд

В настоящее время о готовности разморозки говорит и вторая сторона договора  ГК «ВИС». Однако, как считают в «ВИС», затягивание разморозки наблюдается со стороны регионального правительства.

— Мы потратили много времени и сил на процесс «разморозки» мусорной концессии,  ранее на пресс-конференции концессионера и компании-регоператора сообщал гендиректор ГК Кирилл Гапеев   Я ожидал, что подпишем соглашение о «разморозке» в октябре-декабре. Сейчас я жду, что подпишем в январе. Мы готовы, хоть и не привыкли столько ждать, мы привыкли действовать. Принципиальное соглашение с правительством области по условиям «разморозки» достигнуто. Но документы до сих пор находятся на согласовании. Это, конечно, не есть положительный результат. Мы достаточно серьезно оцениваем перспективы развития отрасли, поэтому приняли решение войти в эти проекты.

«ВИС» страхует регоператора новой техникой и контейнерами

В компании согласны с переносом места строительства объекта и изменением стоимости. Однако по второму пункту в ГК «ВИС» делают некоторые оговорки

— Вообще, стоимость самого концессионного соглашения определяется по результатам проектирования, проходит государственную экспертизу и ценовой аудит, тогда и возникает будущая цена,  поясняют в компании-концессионере.  Задание на проектирование согласовывается опять-таки министерством ЖКХ. Соответственно, то разумное, что будет нам предложено, в минЖКХ согласовано, пройдет ценовой аудит или Главгосэкспертизу  там и будет определена стоимость.

По торгам на перевозку ТКО определяется победитель

По торгам на перевозку ТКО определяется победитель

Спикер регионального парламента Андрей Шимкив вчера на итоговой пресс-конференции отметил, что позиция заксобрания по концессиям не менялась со времени обсуждения четвертого моста.

— Практически все наши перевозчики были отодвинуты в сторону. Я считаю, что в принципе неправильно, когда местный бизнес отодвигают. С нового года придет новый перевозчик, который выиграл у них все тендерные процедуры. В результате департамент по тарифам обязан был внести коррективы и снизить тариф. Вместо 88-59 рублей. Ребята сами себя перехитрили в очередной раз. Насколько качественно они смогут оказывать услугу за эти деньги — жизнь покажет, — заявил он, отвечая на вопросы журналистов. — Пока чего-то прорывного на ниве работы с мусором не видно. Как вы помните, наши основные требования по мусорной концессии — сокращение срока с 49 до 25 лет, снижение стоимости оборудования с 6 до 3,5-4 млрд рублей. Соответственно, вся концессия станет дешевле. Но пока мы даже не видим подвижек с вывозом мусора. Поэтому говорить о «разморозке» концессии… Давайте сначала Новый год переживем, посмотрим, как они справятся с вывозом мусора и что будет дальше.

ГК «ВИС» получит еще одну концессию в Новосибирской области

ГК «ВИС» получит еще одну концессию в Новосибирской области

Напомним, что приостановке концессии предшествовал судебный процесс. Региональное правительство в лице министра ЖКХ и концессионер в лице своей дочерней компании ООО «Экология–Новосибирск» в конце 2018 года подали встречные иски, которые через полгода отозвали, после чего концессия оказалась в подвешенном состоянии.

Фото: pixabay.com, автор- PublicDomainPictures

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