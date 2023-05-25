С молотка продают самолет Beechcraft — его пилот стал знаменит во время пандемии коронавируса

Из-за финансовых проблем новосибирскому пилоту Олегу Кобзеву пришлось выставить на торги свою технику. Год назад он был признан банкротом. Чтобы расплатиться по долгам пришлось продать два легковых автомобиля и прицеп. Теперь же на торги выставили легкомоторный самолет Beechcraft F35 1955 года выпуска. Начальная цена лота — в 790 316 рублей. Заявки на участие в аукционе принимаются до 3 июля 2023 года.

Согласно данным на сайте Арбитражного суда Новосибирской области, всего пилот Олег Кобзев задолжал более 10 миллионов рублей. В основном это просроченные банковские кредиты, сообщает «Прецедент».

Новосибирский пилот Олег Кобзев стал знаменит в разгар пандемии COVID-19. Во время самоизоляции он на легкомоторном самолете, летая по маршруту, совершал маневры, которые на сервисе Flightradar24 отображались в виде надписей: «Где все?» и «Отпуск будет». Мужчина тогда рассказал, что тем самым, он хотел поддержать новосибирцев в непростой период.

Ранее редакция сообщала, что в новосибирском аэропорту заметили самолёт-фотоаппарат Ан-30.