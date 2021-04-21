Аэропорты Кузбасса открывают прямые рейсы в Анапу, Сочи и Симферополь

В Кузбассе аэропорты Кемерова (имени Алексея Леонова) и Новокузнецка (аэропорт Спиченково) откроют прямые рейсы в Сочи, Анапу, Симферополь, сообщает «Коммерсантъ».

Из Новокузнецка с 23 апреля начнутся полеты в Крым по понедельникам и четвергам, в Сочи — с 12 июня по субботам, в Анапу — с 13 июня по воскресеньям. Из аэропорта Кемерова авиарейсы в Симферополь будут выполняться с 30 апреля по понедельникам и пятницам и еще с 5 июня по вторникам и субботам, в Анапу — с 17 июня по четвергам, в Сочи — с 19 июня по субботам.

Ранее сообщалось, российские власти приостановили авиасообщение с Турцией с 15 апреля. Решение было принято в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в этой стране.