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Аэропорты Кузбасса открывают прямые рейсы в Анапу, Сочи и Симферополь

  • 21/04/2021, 12:15
Авторы: Марина Санькова
kuzbass
Жители смогут отправиться из региона на черноморское побережье уже в этом месяце.

В Кузбассе аэропорты Кемерова (имени Алексея Леонова) и Новокузнецка (аэропорт Спиченково) откроют прямые рейсы в Сочи, Анапу, Симферополь, сообщает «Коммерсантъ».

Из Новокузнецка с 23 апреля начнутся полеты в Крым по понедельникам и четвергам, в Сочи — с 12 июня по субботам, в Анапу — с 13 июня по воскресеньям. Из аэропорта Кемерова авиарейсы в Симферополь будут выполняться с 30 апреля по понедельникам и пятницам и еще с 5 июня по вторникам и субботам, в Анапу — с 17 июня по четвергам, в Сочи — с 19 июня по субботам.

Ранее сообщалось, российские власти приостановили авиасообщение с Турцией с 15 апреля. Решение было принято в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в этой стране.

Фото: flickr.com автор: A.Vk.Be

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Рубрики :

Регионы: Сибирь

Теги : прямой рейс авиабилеты


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