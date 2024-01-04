Яйца из Турции скоро поступят на прилавки российских магазинов

В ближайшее время на прилавки регионов России поступят яйца из Турции. Партия из 316800 штук уже ввезена на территорию РФ. Об этом сообщил Россельхознадзор.

— 3 января через пункт пропуска «Яраг-Казмаляр» ввезена первая партия пищевого яйца из Турции в количестве 19,36 тонны (316800 штук) для дальнейшей реализации на территории России, — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, цены на куриные яйца заметно поднялись в ноябре. В целом за 2023 год они подорожали более чем на 40%. В декабре прошлого года Евразийская экономическая комиссия одобрила отмену ввозной таможенной пошлины на куриные яйца с 1 января по 30 июня 2024 года. По данной льготе можно осуществить поставки до 1,2 млрд штук, сообщается на сайте ЕЭК.

Ранее редакция сообщала о том, что шесть птицефабрик в Новосибирской области заключили с региональным Минсельхозом соглашения о добровольном сдерживании цен на куриные яйца. Соглашения заключались под контролем регионального УФАС.