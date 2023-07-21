Эксперт Россельхозцентра рассказал, стоит ли опасаться аграриям Новосибирской области нашествия саранчи из Казахстана

В Казахстане, в Костанайской и Актюбинской областях, на полях фиксируется нашествие саранчи. Об этом сообщили местные СМИ. Отмечается, что последний раз явление такого масштаба было зафиксировано в 2000 году. Тогда вредители уничтожили более 220 тыс. га посевов. Глава Минсельхоза Республики Казахстан Ербол Карашукеев заявил журналистам, что зафиксированы три вида стадной саранчи: итальянский прус, азиатская и марокканская саранча. Это связано с «солнечной активностью».

По словам заместителя руководителя ФГБУ «Россельхозцентра» Владимира Волокитина, полям Новосибирской области нашествие стадных саранчовых не грозит.

— Мы постоянно обмениваемся информацией с коллегами Курганской, Тюменской, Омской областей, — рассказал он журналисту Infopro54. — Там регистрируются преимущественно нестадные виды саранчовых, которые не представляют серьезной угрозы посевам. Ситуацию на территории Новосибирской области мы совместно с хозяйствами мониторим постоянно. Поэтому предполагаю, что проблемы с саранчовыми у нас в регионе в этом году не будет.

Так, например, в Тюменской области, по словам эксперта, очаги нестадных саранчовых с превышением экономического порога вредоносности (ЭПВ) были зафиксированы на площади 7,5 тыс. га, всего проведены защитные и профилактические краевые обработки посевов инсектицидами — 14,58 тыс.га.

Владимир Волокитин напомнил, что в июне на угодьях в Карасукском районе Новосибирской области были выявлены очаги личинок итальянского пруса (саранча, которая собирается в стаи) и нестадных саранчовых (крестовая кобылка) на площади 0,14 тыс. га. Численность крестовой кобылки превышала ЭПВ. Вредители были оперативно уничтожены. Эксперт подчеркнул, что на сегодняшний день саранча уже не сможет нанести непоправимый вред посевам, так как находится на крыле и откладывает личинки.

Саранча — многоядное насекомое, личинки которого являются опасными вредителями и могут уничтожать посевы сельскохозяйственных культур. Итальянский прус пожирает хлебные злаки, кукурузу, различные бобовые (зерновые и травы), подсолнечник, бахчевые, а также овощные культуры.

В Сибири отдельные локальные популяции итальянского пруса периодически обнаруживают на правобережье Оби — от Сузунского района Новосибирской области до Бийска. Южнее он встречается в Северо-Западном Алтае, но не переходит водораздел Оби и Иртыша и Монгольский Алтай.

Ранее редакция сообщала, что на территории Новосибирской области введен режим чрезвычайной ситуации. Он начал действовать с 11 июля.