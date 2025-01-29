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В Новосибирске открылся первый государственный центр ЭКО

  • 29/01/2025, 18:00
Автор: Артем Рязанов
В Новосибирске открылся первый государственный центр ЭКО
Основное преимущество государственного центра ВРТ — полное сопровождение пациентов

В Новосибирске, на базе Клинического центра охраны здоровья, открылся первый государственный центр вспомогательных репродуктивных технологий.

До этого времени процедура экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) по полису обязательного медицинского страхования (ОМС) была доступна только в частных клиниках. Теперь же ЭКО предлагают в поликлинике Клинического центра охраны здоровья и родовспоможения (КЦОЗСиР), которая прошла капитальный ремонт и была оснащена современным оборудованием.

Как рассказали в министерстве здравоохранения Новосибирской области, в 2024 году к команде присоединились четыре репродуктолога и два эмбриолога. Основное преимущество государственного центра ВРТ заключается в обеспечении полного сопровождение пациентов.

— Наш центр позволяет провести обследование, приёмы узких специалистов, реабилитацию, лечение в условиях стационара, если это показано, наблюдение во время беременности, — подчеркнула Анна Вятчинина, главный врач Клинического центра охраны здоровья семьи и репродукции, главный специалист региона по репродуктивному здоровью женщин.

В этом году в центре планируется провести 300 процедур ЭКО, однако мощности позволяют в перспективе увеличить их количество до 1500.

Напомним, работа по повышению рождаемости с применением вспомогательных репродуктивных технологий в рамках ОМС на территории региона ведется с 2014 года. Количество процедур ЭКО ежегодно увеличивается. Так, в 2016 году по ОМС проведено 524 процедуры, в 2023 – 1557. Всего с помощью экстракорпорального оплодотворения с 2018 года родилось 1136 детей.

Ранее редакция сообщала о том, что открытие экопромышленного парка под Новосибирском переносится на 2025 год. Ранее его планировалось запустить в ноябре 2024-го.

Источник фото: Минздрав Новосибирской области

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Рубрики : Медицина

Регионы: Новосибирск

Теги : ЭКО центр Открытие


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