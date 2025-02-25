Помощница вице-спикера горсовета Новосибирска Лебедева отправляется на СВО

Юлия Адыбаева, помощница вице-спикера горсовета Новосибирска Евгения Лебедева, готовится к участию в специальной военной операции. Она получила военный билет, подписала полугодовой контракт с Министерством обороны РФ и в ближайшее время отправится на службу.

Адыбаева — профессиональный музыкант, выпускница Новосибирской консерватории. В прошлом она занимала должность директора детской музыкальной школы №3, но последние годы посвятила себя общественной деятельности.

— Своё первое небоевое, но важное задание рядовой Адыбаева получила от старшего лейтенанта Лебедева — поздравить мужчин всех (более 20-ти) учреждений избирательного округа №2 с Днём Защитника Отечества, которое выполнила без нареканий и в срок, доставив не только празднично-поздравительные торты, но и нескрываемую неожиданность в глазах мужчин, — говорится в сообщении паблике «Лебедев Евгений Дзержинский район Новосибирска».

В декабре 2024 года депутат горсовета Новосибирска Виктор Стрельников недавно также отправился на специальную военную операцию. Его направили в воздушно-десантные войска.

Напомним, в сентябре 2025 года в Новосибирске пройдут выборы в горсовет, а также выборы в региональный парламент Новосибирской области.

Ранее редакция сообщала о том, что отряд добровольцев БАРС «Орион» отправился на СВО из Новосибирска. В его состав также вошли сотрудники правительства и мэрии.