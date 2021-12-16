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С нового года россияне будут платить четыре новых налога

  • 16/12/2021, 13:51
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С нового года россияне будут платить четыре новых налога
Платить придётся не только россиянам трудоспособного возраста, но и пенсионерам.

С 1 января 2022 года из-за изменений в Налоговом кодексе россиян ожидают четыре новых сбора. Об этом сообщает ГЛАС.ru со ссылкой на «Консультант Плюс».

В частности, речь идёт о следующих налогах:

  • Налог на доход граждан, полученный в качестве процентов по вкладам. Жителям России, у которых есть банковские вклады в рублях, придется заплатить 13 % налога на доходы, которые превысили ключевую ставку Центробанка по состоянию на начало года (4,25 %).
  • Налог на доход по вкладам в иностранной валюте. Если у вас есть банковские вклады в иностранной валюте, то по ним тоже нужно будет платить налоги по новой схеме независимо от размера ставки. Доходы по ним будут пересчитываться в рубли по курсу Банка России, который действовал на дату выплаты процентов.
  • Налог на дивиденды на вклады пенсионеров. Пожилые граждане также должны будут заплатить подоходный налог по своим вкладам.
  • Налог на банковский вклад или депозит, который был получен не в качестве наследства.

Ранее Infopro54 сообщал о планах налоговой отказаться от декларации о доходах физических лиц 3-НДФЛ.

Фото: flickr.com автор: Вести Детально

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Рубрики : Экономика Финансы

Регионы: Россия

Теги : налоги вклады


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