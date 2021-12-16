С нового года россияне будут платить четыре новых налога

С 1 января 2022 года из-за изменений в Налоговом кодексе россиян ожидают четыре новых сбора. Об этом сообщает ГЛАС.ru со ссылкой на «Консультант Плюс».

В частности, речь идёт о следующих налогах:

Налог на доход граждан, полученный в качестве процентов по вкладам. Жителям России, у которых есть банковские вклады в рублях, придется заплатить 13 % налога на доходы, которые превысили ключевую ставку Центробанка по состоянию на начало года (4,25 %).

Налог на доход по вкладам в иностранной валюте. Если у вас есть банковские вклады в иностранной валюте, то по ним тоже нужно будет платить налоги по новой схеме независимо от размера ставки. Доходы по ним будут пересчитываться в рубли по курсу Банка России, который действовал на дату выплаты процентов.

Налог на дивиденды на вклады пенсионеров. Пожилые граждане также должны будут заплатить подоходный налог по своим вкладам.

Налог на банковский вклад или депозит, который был получен не в качестве наследства.

Ранее Infopro54 сообщал о планах налоговой отказаться от декларации о доходах физических лиц 3-НДФЛ.