С нового года россияне будут платить четыре новых налога

С 1 января 2022 года из-за изменений в Налоговом кодексе россиян ожидают четыре новых сбора. Об этом сообщает ГЛАС.ru со ссылкой на «Консультант Плюс».
В частности, речь идёт о следующих налогах:
- Налог на доход граждан, полученный в качестве процентов по вкладам. Жителям России, у которых есть банковские вклады в рублях, придется заплатить 13 % налога на доходы, которые превысили ключевую ставку Центробанка по состоянию на начало года (4,25 %).
- Налог на доход по вкладам в иностранной валюте. Если у вас есть банковские вклады в иностранной валюте, то по ним тоже нужно будет платить налоги по новой схеме независимо от размера ставки. Доходы по ним будут пересчитываться в рубли по курсу Банка России, который действовал на дату выплаты процентов.
- Налог на дивиденды на вклады пенсионеров. Пожилые граждане также должны будут заплатить подоходный налог по своим вкладам.
- Налог на банковский вклад или депозит, который был получен не в качестве наследства.
Ранее Infopro54 сообщал о планах налоговой отказаться от декларации о доходах физических лиц 3-НДФЛ.
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