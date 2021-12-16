Область хочет включить расширение трассы «Иртыш» в федеральную программу в 2022 году

Депутаты регионального парламента приняли решение обратиться к вице-премьеру правительства РФ Марату Хуснуллину с предложением включить участок трассы Р-254 «Иртыш» со стороны въезда в Новосибирск в федеральный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», с началом реализации в 2022 году.

— Ремонт и реконструкция этого участка дороги будет способствовать увеличению ее пропускной способности, а также укреплению связи между соседними регионами Сибири, Казахстаном, — отметил председатель комитета по транспорту Заксобрания Майис Мамедов. — Кроме того, эти работы станут завершающим звеном в приведении в нормативное состояние «западных ворот» в город.

По его словам, предварительные переговоры по этому поводу между Маратом Хуснуллиным и губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым уже прошли.

В июле пресс-служба правительства Новосибирской области сообщала, что регион направил заявку в кабинет министров РФ на включение проекта модернизации примыкающего к аэропорту «Толмачево» аварийного участка трассы Р-254 «Иртыш» в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. Речь идет о реконструкции и расширении участка автодороги Р-254 «Иртыш» длиной 22 км. Он считается одним из самых аварийно-опасных и перегруженных. Четырехполосная дорога относится к третьей технической категории, интенсивность движения по ней составляет 2-6 тысяч автомобилей в сутки. Министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский ранее оценивал работы по реконструкции дороги в 23,6 млрд рублей. Как сообщало правительство, «Росавтодор» за свои средства, лимиты, по своей инициативе разработал проектно-сметную документацию по участку дороги.

В ноябре первый заместитель председателя Госдумы, депутат от Новосибирской области Александр Жуков сказал, что региону на реконструкцию участков автомобильной дороги Р-254 «Иртыш» выделены 717 млн рублей на 2022 год и 900 млн рублей на 2023 год.

Ранее пресс-служба «Сибуправтодора» сообщала, что объект Р-254 «Иртыш» км 1422-1442 станет продолжением реконструкции на км 1392-1422, которую дорожники ведут с 2014 года. В результате реализации двух проектов реконструкции из третьей технической категории в первую перейдут в общей сложности 50 км трассы Р-254 «Иртыш» на подъезде к областному центру. Это означает увеличение пропускной способности до норматива свыше 14 тысяч автомобилей в сутки. На участке планируется построить 4 км дороги с 6 полосами движения и 6 км с 4-полосным движением, а также 3 новые транспортные развязки и мост через реку Чик.