В Новосибирске пропала 30-летняя женщина в бирюзовых сапогах

В социальных сетях появилась ориентировка по поискам 30-летней сибирячки. Аксиния Шемякина исчезла в Калининском районе Новосибирска. Последний раз ее видели 30 октября. Фотографию пропавшей опубликовали волонтеры «ЛизаАлерт НСО».

Женщина была одета в бежевую куртку, черные джинсы, бежевую толстовку с капюшоном, ярко-бирюзовые сапоги.

– На ней могла быть бежевая шапка, – уточняют волонтеры.

Из особых примет можно отметить, что Аксиния маленького роста ― около 153 сантиметров.

Напомним, что в сентябре в отряд поступило 5802 заявки на поиск пропавших людей по всей России. Из них найдены живыми — 4388, найдены погибшими — 197, родные найдены — 233. В Новосибирской области за сентябрь 2023 года поступило 117 заявок. В августе в Новосибирской области поступило 173 заявки.

Ранее редакция сообщала о том, что необходимо предпринять, если пропал близкий человек.