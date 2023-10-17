Сибирский инженер разоблачил отечественные IP-камеры, собранные из китайских деталей

На сайте Habr.com опубликована статья сервисного инженера из Сибири. В материале автор поделился своими наблюдениями при разборе новосибирской IP-видеокамеры SC4PROIх фирмы Si-Cam.

При разборе мужчина обнаружил, что вся камера полностью состоит из китайских деталей в китайском корпусе. Тогда разборщик решил углубиться в микропрограммное обеспечение. Но там ситуация точно такая же. Например, если зайти в веб-интерфейс камеры, то можно увидеть различные комментарии на китайском. Однако у специалиста нашлось возможное объяснение.

— Быть может, программисты Si-Cam настолько преисполнились в своем познании, что комментируют иероглифами, — предположил инженер.

Автор обращает внимание на то, что данная камера включена в реестр РЭП, куда попадают товары российского производства.

— Для попадания в реестр не менее 51% процента себестоимости камеры должно возникнуть в России. Цена по реестру — 8900 рублей, в рознице выше — 12000-15000 рублей, — отмечает автор.

Он подчеркивает, что если покупать все комплектующие на китайском рынке, то цена входит около 3800 или 4000 рублей. Но это если покупать в розницу, а оптом же смело можно убрать в половину цены.

— Нет никаких сомнений, что камера Si Cam SC4PROIх, включенная в реестр РЭП как произведенная в РФ, на самом деле собрана из китайских OEM компонентов, имеет китайскую прошивку и никогда не разрабатывалась в России — если, конечно, под разработкой инженеры Si Cam не подразумевают скручивание отверткой вместе двух китайских плат в китайском же корпусе, — подвел итог автор статьи.

На сайте реестра данный продукт выставлен от имени новосибирского предпринимателя ИП «Четверикова Лидия Сергеевна».

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