Воду с превышением мышьяка пили жители села под Новосибирском

Суд обязал администрацию Коченевского района подвозить жителям села Целинное чистую питьевую воду. Этого удалось добиться через суд.
– Проверкой установлено, что поставляемая в с. Целинное вода не соответствует требованиям СанПиН. Содержание мышьяка в водопроводной воде превышает норматив более чем в 4 раза, – отмечается в сообщении Коченевского районного суда Новосибирской области.
9 августа 2024 года суд принял решение о временном прекращении подачи воды жителям села.
Администрации Коченевского района Новосибирской области было поручено обеспечить подвоз питьевой воды жителям села Целинное до тех пор, пока не будут устранены проблемы с качеством воды.
Ранее редакция сообщала о том, что более 3 тысяч домов остались без горячей воды в Новосибирске.
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