Биолог из Новосибирска объяснил причины нашествия агрессивной мошкары

Насладиться и без того коротким летом в Новосибирске непросто. Горожане жалуются на агрессивную мошкару, которая мешает работать в огороде и гулять с детьми. Биолог Алексей Яновский утверждает, что популяция мошкары в Новосибирске действительно увеличилась, и она эволюционировала.

— Насекомые приспособилась к тому, чтобы пить кровь именно у людей, а не у животных — раньше мошкара кусала в основном домашний скот. Но его стало меньше, насекомые и перешли на питание людьми. Те, которые напивались человеческой кровью, оставляли потомство, потом ещё и ещё, и, соответственно, мошкары становится всё больше и больше. И привыкают они питаться именно человеческой кровью, — рассказал Горсайту биолог Алексей Яновский.

Мошка – мелкое, но крайне противное двукрылое насекомое. В отличие от комаров и слепней, которые жалят или режут, мошка именно кусает. И очень больно. Она выкусывает поверхность кожи и сосет кровь. Эти насекомые любят теплую и влажную погоду, а сейчас как раз сезон дождей. Они массово вылетают из ручьев и рек, где вылупляются их личинки.

Специалист обратил внимание на еще одну особенность, которая стала заметной в последние годы: насекомые массово появляются в местах скопления людей. Бороться с ними, как с клещами, обрабатывая парки и скверы, невозможно.

— Теоретически, тех, которые только вылетели, можно, конечно, как-то потравить. Но всё равно налетят новые из речек, которые травить никто не будет. Вообще, в последнее время ос, шершней, стрижей стало намного меньше, ласточки вообще куда-то делись — а именно они питаются такими мелкими летающими насекомыми, ловят их прямо в воздухе. Тут всё взаимосвязано, — объяснил биолог.

С приходом осени расслабится не получится. Вместо мошкары появятся мокрецы. Они немного крупнее мошкары и имеют пятнистые крылышки. Эта проблема будет беспокоить нас до самого октября.

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