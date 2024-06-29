Экс-начальника участковых задержали за миллионные взятки в Новосибирске

В Новосибирске задержан бывший старший участковый уполномоченный полиции. Экс-правоохранителя обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.

По данным СК, в период с 2016 по 2019 год полицейский систематически получал от жителя сибирской столицы взятки. За три года гонорар главного участкового составил более 4 миллионов.

— Деньги предназначались за общее покровительство и непринятие мер к пресечению незаконных финансовых операций, — пояснили в пресс-службе регионального ведомства.

Задержанному предъявлено обвинение, в ближайшее время ему изберут меру пресечения.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске задержали бывшего начальника УЭБиПК МВД Владимира Вялкова. Экс-борца с коррупцией обвиняют в получение взяток от коммерсантов-производителей контрафактного алкоголя на общую сумму более 34 миллионов рублей. На время следствия Вялкова отправили в СИЗО.