Экс-начальника участковых задержали за миллионные взятки в Новосибирске

В Новосибирске задержан бывший старший участковый уполномоченный полиции. Экс-правоохранителя обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.
По данным СК, в период с 2016 по 2019 год полицейский систематически получал от жителя сибирской столицы взятки. За три года гонорар главного участкового составил более 4 миллионов.
— Деньги предназначались за общее покровительство и непринятие мер к пресечению незаконных финансовых операций, — пояснили в пресс-службе регионального ведомства.
Задержанному предъявлено обвинение, в ближайшее время ему изберут меру пресечения.
Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске задержали бывшего начальника УЭБиПК МВД Владимира Вялкова. Экс-борца с коррупцией обвиняют в получение взяток от коммерсантов-производителей контрафактного алкоголя на общую сумму более 34 миллионов рублей. На время следствия Вялкова отправили в СИЗО.
Фото: Infopro54
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