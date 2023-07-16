С понедельника полиция Новосибирской области начнет проверять тонировку на машинах

С 17 по 21 июля Госавтоинспекция Новосибирской области проведет профилактический рейд. В ходе рейда будет проводиться проверка эксплуатации транспортных средств с превышением норм светопропускания стекол. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

— Согласно техническому регламенту, ветровое и боковые стекла автомобилей должны пропускать свет не менее чем на 70%. Тонировка прочих стекол не запрещена, кроме зеркальной тонировки, — отметили в ведомстве.

За данное нарушение предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 500 рублей. При отказе водителем устранить нарушение на месте ему вручается требование об устранении обстоятельств, способствующих совершению административного правонарушения.

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