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На острое Кораблик поставят мусорные контейнеры

  • 16/07/2023, 12:34
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На острое Кораблик поставят мусорные контейнеры
Волонтеры регулярно очищают остров от мусора.

На острове Кораблик установят контейнеры для раздельного сбора мусора. Об этом министр природы Новосибирской области Евгений Шестернин сообщил в своем телеграм-канале.

— Нет поводов и причин оставлять мусор на пляже, как это делали с позавчерашним прапрамусором, — написал министр.

На минувшей неделе на острове волонтеры убирали накопившийся после отдыха горожан мусор. Остров Кораблик является точкой популярного у горожан и гостей города туристического речного маршрута.

Ранее редакция сообщала, что на правом берегу Оби напротив острова Кораблик начнется массовая застройка

Фото из телеграм-канала Евгения Шестернина

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Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирск

Теги : уборка мусора остров Кораблик


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