На острое Кораблик поставят мусорные контейнеры

На острове Кораблик установят контейнеры для раздельного сбора мусора. Об этом министр природы Новосибирской области Евгений Шестернин сообщил в своем телеграм-канале.

— Нет поводов и причин оставлять мусор на пляже, как это делали с позавчерашним прапрамусором, — написал министр.

На минувшей неделе на острове волонтеры убирали накопившийся после отдыха горожан мусор. Остров Кораблик является точкой популярного у горожан и гостей города туристического речного маршрута.

Ранее редакция сообщала, что на правом берегу Оби напротив острова Кораблик начнется массовая застройка.