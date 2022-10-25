С проектировщика метро в Красноярске взыскивают почти 700 млн. рублей

В Красноярске в судебном порядке взыскивают 679 млн рублей с компании проектировщика метро — АО «КрасноярскТИСИЗ» (Руководитель компании Олег Митволь, ранее занимал должность заместителя руководителя Росприроднадзора РФ . — Ред). Иск о расторжении контракта между краевым транспортным управлением и акционерным обществом, занимавшимся разработкой документации по красноярскому метро, поступил в региональный арбитражный суд.

Власти хотят расторгнуть контракт, заключённый 9 сентября 2019. Как сказано в исковом заявлении, подрядчик не только должен был подготовить проект по корректировке проектно-сметной документации к 20 декабря 2019 года, но и получить положительное заключение Госэкспертизы. По состоянию на 30 сентября 2022 разработанная «КрасноярскТИСИЗом» проектная документация так и не получила положительного заключения. Поэтому заказчик не может ее использовать для строительства. Сейчас Краевое транспортное управление хочет вернуть 526 млн рублей, потраченных на разработку документов, взыскать пени в сумме 142 миллиона и убытки в сумме 11 миллионов.

Стоит отметить, что в 2019 году «КрасноярскТИСИЗ» был единственным участником, подавшим заявку на тендер по корректировке проекта красноярского метро. Цена составляла 954 миллиона рублей, в декабре 2019 года сумму увеличили до 975,2 миллиона. Контракт заключили с компанией Олега Митволя, деньги поступили на счета компании в 2019 и 2020 годы. В июле 2022 года Митволь был арестован, его подозревают в хищении этих средств. По делу также арестованы министр транспорта Красноярского края Константин Димитров и бывший руководитель краевого транспортного управления Константин Мандров.

Строительство метрополитена в Красноярске оценивается в 89 млрд рублей, регион долго искал способы удешевления проекта. Его реализация стала возможна благодаря инфраструктурному кредиту. Соглашения об этом были подписаны с федеральными Минфином и Минстроем.

Ожидаемый расчетный пассажиропоток метро составляет 66 млн пассажиров в год или 205,5 тысячи пассажиров в сутки от станции «Высотная» до станции «Ленинская». При условии полного развития сети метрополитена пассажиропоток может достичь 260 млн человек в год.

Ранее редакция сообщала, что в Красноярске стартовали подготовительные работы по строительству метро.