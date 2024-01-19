С РЖД взыскали моральный вред для детей погибшего сотрудника под Новосибирском

Новосибирская транспортная прокуратура через суд добилась взыскания компенсации морального вреда для детей погибшего сотрудника ОАО «РЖД».

Инцидент на железной дороге произошел в мае 2023 года. На перегоне станций Сокур-Мошково железнодорожным подвижным составом смертельно травмирован мужчина, имевший на иждивении двух несовершеннолетних детей.

После происшествия родственники погибшего мужчины обратились с заявлением о помощи в надзорное ведомство.

Прокурор направил в суд исковое заявление к ОАО «РЖД» как владельцу источника повышенной опасности и страховой организации о компенсации причиненного вреда.

— Суд требования прокурора удовлетворил и взыскал в пользу детей 300 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда, а также возмещение вреда по потере кормильца в размере 88 тысяч рублей. Выплаты будут производиться ежемесячно каждому ребенку до достижения ими совершеннолетия, — пояснили Infopro54 в пресс-службе регионального ведомства.

Ранее редакция сообщала о том, что суд взыскал с ОАО «РЖД» 650 тысяч рублей за несчастный случай, произошедший в 2007 году в Новосибирске.