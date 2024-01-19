Одетую не по погоде 15-летнюю Мишель ищут в Новосибирске

В Новосибирске ищут 15-летнюю девочку по имени Мишель, которая 17 января 2024 года ушла из дома в Заельцовском районе города в неизвестном направлении.

— Рост 165 сантиметров, нормальное телосложение, черные волосы, карие глаза, — говорится в ориентировке новосибирского поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт»

На момент исчезновения подросток была одета в черную толстовку, черные штаны и белые ботинки на толстой подошве.

Стоит отметить, что это не первый раз, когда Мишель убегает из дома. 17 августа 2023 года она так же ушла из дома в неизвестном направлении и перестала выходить с родными на связь. А 19 сентября ситуация повторилась.

Ранее редакция сообщала о поисках 14-летнего Богдана Никулина, который 4 декабря ушёл из дома в Кировском районе Новосибирска на прогулку и не вернулся.