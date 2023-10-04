Уголовное дело Михаила Обласова начал рассматривать суд

В Центральном районном суде Новосибирска началось рассмотрение уголовного дела в отношении Михаила Обласова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

В судебном заседании оглашено обвинительное заключение и определен порядок исследования доказательств, сообщила пресс-служба Управления Судебного департамента в Новосибирской области.

Напомним, Михаил Обласов был задержан в апреле 2022 года и помещен под стражу. Следствие считает, что коммерсанты получили от мэрии Новосибирска по фиктивным документам участок земли — якобы для создания на нем садового товарищества, однако земля была продана. Ущерб мэрии города составил более 383 млн руб. Ранее сообщалось, что речь может идти об участке в Первомайском районе, который якобы был продан по заниженной цене — в 15 раз ниже рыночной — компании совладельцем которой до 2014 года являлся Михаил Обласов — ООО «Лидер-НСК». Учредителем компании был Николай Вдов.

Михаил Обласов, ранее возглавлял региональную комиссию по устойчивому развитию и вопросам инвестиционного климата Общественной палаты Новосибирской области.

Ранее редакция приводила мнение эксперта об «интриге в уголовном деле» девелопера Михаила Обласова.