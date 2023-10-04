Уголовное дело Михаила Обласова начал рассматривать суд

В Центральном районном суде Новосибирска началось рассмотрение уголовного дела в отношении Михаила Обласова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).
В судебном заседании оглашено обвинительное заключение и определен порядок исследования доказательств, сообщила пресс-служба Управления Судебного департамента в Новосибирской области.
Михаил Обласов, ранее возглавлял региональную комиссию по устойчивому развитию и вопросам инвестиционного климата Общественной палаты Новосибирской области.
Ранее редакция приводила мнение эксперта об «интриге в уголовном деле» девелопера Михаила Обласова.
Фото: Управление Судебного департамента в Новосибирской области
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