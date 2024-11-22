Новосибирские власти намерены привлечь в регион автотуристов

В Новосибирской области разработана программа «Развитие автомобильного туризма до 2035 года». В рамках программы предусмотрено комплексное развитие автомобильного туризма, создание условий для комфортных путешествий по дорогам и стимулирование развития современной инфраструктуры вблизи туристических мест.

В рамках реализации программы в области будут определены основные направления автомобильного туризма. Эти трассы планируется благоустроить, в том числе оборудовав парковочные места для экскурсионных автобусных групп.

Министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников отметил, что на данный момент выявлено семь приоритетных автодорог для туризма — это участков трассы Р-256 «Чуйский тракт» в Искитимском, Маслянинском, Сузунском районах, которые ведут к Караканскому бору, водопаду Бучило, Сузунскому музейному комплексу, а также дороги в Ордынском, Колыванском районах вблизи туристических мест.

— На этих направлениях будут сконцентрированы ресурсы по улучшению качества дорог, — уточнил министр.

Кроме того, в регионе планируется комплексно благоустроить инфраструктуру автомобильных стоянок и мест вблизи туристических объектов, популярных у автопутешественников, установить систему навигации, создать интерактивные схемы-маршруты. Правительство области намерено поддержать предпринимательские инициативы, направленные на создание современной сопутствующей инфраструктуры для развития автотуризма.

К реализации программы власти планируют приступить в 2025 году.

Исполнительный директор Новосибирской Ассоциации туристских организаций Светлана Фоменко констатирует, что по уровню развития дорожной инфраструктуры регионы Сибири пока отстают от европейской части страны.

— Придорожный сервис региона действительно нуждается в развитии, — говорит она. — У нас есть достаточно продолжительные участки дорог, вдоль которых необходимо оборудовать зоны отдыха, парковочные места и другие соответствующие объекты. Людям должно быть комфортно путешествовать по нашему региону. Нужно, чтобы им было, где отдохнуть, где остановиться. Тогда и путешествовать будут больше, и внутренний туризм будет развиваться динамичнее. А направлений туристических у нас достаточно, как гастрономических, так и культурно-познавательных. Новосибирской области есть, что показать гостям, где их утроить и чем угостить.

Напомним, перевозчики уже не первый год требуют навести порядок с размещением объектов дорожного сервиса в Новосибирской области. Об этом участники рынка заявили на круглом столе на тему «Проблемы сервисного обустройства автомобильных дорог» в Новосибирске. Как отметил президент Сибирской ассоциации автомобильных перевозчиков Вячеслав Трунаев, государством утверждены четкие нормативы размещения таких объектов. Например, на дорогах второй и третьей технической категории АЗС, СТО и пункты питания должны размещаться не реже, чем через 100 км, а площадки для отдыха водителей — через 50 км. В Новосибирской области в этот список входят крупные региональные дороги, например, трасса Новосибирск –Ленинск-Кузнецкий, Новосибирск – Колывань – Томск, Новосибирск – Кочки-Павлодар.

— К сожалению, нормативы размещения объектов сервиса на дорогах не только Новосибирской области, но и других регионов Сибири не соблюдаются. Бизнес не идет на региональные дороги, — говорил Трунаев. — Между тем в последние годы мы наблюдаем не только рост грузопотока, но и развитие внутреннего туризма, то есть люди активно передвигаются по этим дорогам на своих авто.

В конце 2023 года директор департамента реализации проектов в сфере туристской деятельности Минэкономразвития РФ Владимир Трач в ходе круглого стола в Совете Федерации в конце 2023 года сообщал, что для удобства автомобильных путешественников вдоль российских федеральных трасс могут открыть около 200 многофункциональных зон придорожного сервиса. В марте 2024 в пресс-службе ТУАД Infopro54 уточняли, что на региональной сети автомобильных дорог Новосибирской области было обустроено 297 объектов дорожного сервиса. Из них на опорной сети — 138.

Ранее редакция сообщала о том, что регион получит более 3 млрд рублей из федерального бюджета на развитие Чуйского тракта.