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С января в домах новосибирцев начнут устанавливать «умные» счетчики

  • 12/08/2021, 09:00
Автор:
Новости Новосибирска
«Новосибирскэнергосбыт» ищет подрядчика для их замены и создания интеллектуальной системы учета управления электроэнергией.

«Новосибиркэнергосбыт» в начале августа объявил тендер по выбору подрядчика для создания интеллектуальной системы учета электрической энергии (мощности) и замены счетчиков в многоквартирных домах города. Стартовая стоимость контракта — 2,66 млрд рублей. Итоги торгов энергокомпания планирует подвести в конце сентября. Сроки его действия — до 2037 года.

В пресс-службе АО «Новосибирскэнергосбыт» в ответ на запрос Infopro54 напомнили, что по федеральному законодательству (№522-ФЗ от 27.12.2018 года N522-ФЗ), обязанность по осуществлению коммерческого учета электроэнергии в многоквартирных жилых домах (МКД) возлагается на гарантирующего поставщика.

— С 1 января 2022 года гарантирующие поставщики должны устанавливать в МКД так называемые «умные» счетчики (общедомовые и индивидуальные), которые включаются в интеллектуальную систему учета электроэнергии (ИСУ). Информация с «умных» приборов учета предоставляется потребителям электрической энергии через личные кабинеты, — поясняют в компании. — Для выполнения указанного требования было подготовлено техническое задание на оказание услуги по созданию ИСУ и предоставлению гарантирующему поставщику информации с «умных» приборов учета.

В «Новосибирскэнергосбыте» сообщили, что у приборов учета электрической энергии существует интервал между поверками. Согласно действующему законодательству, начиная с января 2022 года, при истечении межповерочного интервала или при неисправности счетчика его необходимо заменить на «умный». Такие «умные» счетчики, установленные в 2022-2024 годах в многоквартирных жилых домах, будут включаться в интеллектуальную систему учета электрической энергии. Подрядная организация, которую выберут на конкурсе, займется не только установкой «умных» приборов учета, но и их эксплуатаций, сбором и предоставлением данных по ним до 2037 года включительно в АО «Новосибирскэнергосбыт». Эта информация станет отображаться в личных кабинетах потребителей электроэнергии. Для жителей многоквартирных домов работы будут производиться бесплатно силами и за счет «Новосибирскэнергосбыта», для жителей индивидуальных жилых домов — силами и за счет сетевой организации.

Кроме того, подрядная организация также возьмет в эксплуатацию «умные» счетчики, установленные застройщиками в сдаваемых многоквартирных домах с 2022 по 2024 годы.

— Реализация проекта позволит выполнить требования законодательства в части создания ИСУ. Потребителям, которым установят «умные» приборы учета, не нужно будет ежемесячно передавать показания счетчиков — эта информация поступит в систему автоматически. Кроме того, современные приборы учета позволяют выполнять измерения количества электроэнергии с более высокой точностью, а также фиксировать дополнительную информацию: почасовые объемы электроэнергии, реактивную электроэнергию, параметры качества электроэнергии и т.п. Указанные параметры также станут доступны потребителям в личном кабинете, — сообщают в компании.

Судя по конкурсной документации, за 3 года (2022-2024) победитель тендера должен будет установить:

—25,2 тысячи однофазных приборов учета электрической энергии, а также подключить к ИСУ более 43 тысяч приборов учета данного типа, которые установят застройщики.

— 4670 трехфазных приборов учета электрической энергии непосредственного включения, а также 1446, установленных застройщиками.

—  8750 трехфазных приборов учета электрической энергии полукосвенного включения (через измерительные трансформаторы тока) и 1 278 таких приборов, установленных застройщиками.

— 7084 комплектов измерительных трансформаторов тока (3 ТТ + шины) и 1278, установленных застройщиками.

Всего за 3 года подрядчик должен включить в ИСУ 38821 приборов учета, а также 45800, подключенных застройщиками.

До 2024 года в рамках контракта подрядчик должен будет установить общедомовые приборы учета прямого включения в 156 населенных пунктах области — 3281 штуку, из них 2147 — в Новосибирске. Общедомовые приборы учета полукосвенного включения в 113 населенных пунктах — 8665 штук, 6735 — в Новосибирске. Приборы учета юридических лиц в МКД прямого включения в 46 населенных пунктах — 1590 штук, из них 1281 — в Новосибирске. Приборы учета юридических лиц в МКД полукосвенного включения в 6 населенных пунктах — 85 штук, из них 78 — в Новосибирске.

В целом за 3 года в 103 населенных пунктах необходимо заменить 6950 общедомовых прибора учета, из них 5467 — в Новосибирске. В 8 населенных пунктах к замене запланированы 134 прибора учета юридических лиц в МКД, из них 121 — в Новосибирске.

Кроме того, победитель тендера должен будет осуществлять сбор и хранение информации ИСУ, а для этого — обеспечить всю необходимую инфраструктуру для создания и дальнейшей эксплуатации системы на весь срок действия контракта.

Интеллектуальная система учета электрической энергии (ИСУ) — совокупность функционально объединенных компонентов и устройств, предназначенная для удаленного сбора, обработки, передачи показаний приборов учета электрической энергии, обеспечивающая информационный обмен, хранение показаний приборов учета электрической энергии, удаленное управление ее компонентами, устройствами и приборами учета электрической энергии, не влияющее на результаты измерений, выполняемых приборами учета электрической энергии, уточняется в технической документации.

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Рубрики : Общество Бизнес Город

Регионы: Новосибирская область Новосибирск

Теги : учет электроэнергии Умные счетчики замена счетчиков


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