Выручка «Кузины» в 2021 году увеличилась почти в три раза

По информации ООО «Юнисервис Капитал» (финансовый консультант), предварительные итоги первого полугодия текущего года по ООО «Кузина» показали, что выручка увеличилась с 84,7 до 227,2 млн рублей (168,3%), значения валовой и операционной прибыли также показали существенный рост с 49,2 до 105,6 и с 5,2 до 13,7 млн рублей соответственно.

Кроме того, выросла и валюта баланса на 3,8%, до 346 млн рублей, в основном за счёт запасов. При этом краткосрочные финансовые вложения снизились на 23,3 млн рублей, что произошло за счет гашения внутригрупповых займов.

Пассив баланса увеличился из-за роста собственного капитала на 19,7 млн рублей (12,2%) и кредиторской задолженности — на 18,3 млн рублей (54,9%). Снижение пассива вызвано гашением краткосрочных займов (-19,1 млн руб. или 23,7%) и амортизацией облигаций на 5,6 млн рублей (10,2%).

Эмитенту удалось снизить величину чистого долга и нарастить операционную прибыль, тем самым улучшив расчетные показатели долговой нагрузки: долг/выручка — 0,23 (0,48 АППГ); долг/капитал — 0,61 (0,83 АППГ); долг/EBITDA — 2,66 (5,41 АППГ).

Kuzina — сеть кондитерских с посадочными местами, специализирующаяся на продаже кофе, десертов и сэндвичей. Производство продукции организовано на двух площадках в Новосибирске и Москве. Сеть существует более 15 лет: первая кондитерская открылась в 2003 году. С 2018 года начались продажи франшизы.

В 2021 году одним из направлений развития «Кузины» является коллаборация с другими компаниями. Первым проектом в данной сфере стало сотрудничество с «Макароникой», которое успешно развивается уже около полугода и имеет высокую маржинальность. Еще один проект реализован с компанией REDMOND, у которой имеется обширная линейка кофейного оборудования — кофе-машины и кофеварки домашнего типа. В рамках коллаборации сеть кондитерских взяла под реализацию и разместила в своих заведениях технику REDMOND, по цене ниже рыночной. Партнеры же, в свою очередь, рекомендовали молотый и зерновой кофе от «Кузины» как наиболее подходящий для их техники продукт.