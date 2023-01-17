Дело вице-мэра Скатова передано в суд

Зампрокурора Октябрьского района Новосибирска утвердил обвинительное заключение в отношении вице-мэра Артёма Скатова, подозреваемого в клевете в адрес депутата Госдумы Дмитрия Савельева. Об этом сообщает прокуратура Новосибирской области. По информации ведомства материалы дела переданы в суд Октябрьского района

— По версии следствия, у обвиняемого на почве неприязненных отношений к ранее знакомому потерпевшему, в феврале 2022 года возник преступный умысел на клевету в отношении потерпевшего, то есть распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство, подрывающих его репутацию, — сообщают в ведомстве. — Реализуя свой преступный умысел, он обратился к администратору телеграм-канала, в котором размещаются посты политического характера. Не поставив последнего в известность о своих преступных намерениях, попросил его опубликовать «негативную» информацию о потерпевшем в открытом телеграм-канале, предоставив текст публикации.

Напомним, поводом для возбуждения дела было заявление Савельева по поводу публикации в одном из телеграмм-каналов информации о, якобы, подкупе с его стороны депутатов горсовета Новосибирска. В ходе следствия правоохранители вышли на вице-мэра Скатова как заказчика публикации. Летом у чиновника прошли обыски. Тогда же в обкоме КПРФ заявили о политическом давлении на мэра посредством его заместителя.

В конце 2022 года, выполняя решение суда по ходатайству прокуратуры, мэр Новосибирска Анатолий Локоть отстранил Скатова от работы на период следствия, а курируемые ими департаменты — связи и информатизации и информационной политики — временно отошли в «епархию» «политического» вице-мэра Геннадия Захарова.

— Добавит ли это дополнительных трудностей? Добавит. Скатов занимался не только информационной политикой, но и цифровизацией. Поэтому предстоит перераспределение определённых полномочий. Два департамента абсолютно профессиональны, — комментировал ситуацию Анатолий Локоть. — Их возглавляют профессиональные руководители – Михаил Столяров (информационной политики) и Александр Горнштейн (информатизации). Поэтому предстоит перераспределить курирование между заместителями. Пока каких-то кадровых решений не планируем.

Ранее редакция сообщала о возбуждении дела в отношении руководителя одного из департаментов мэрии.