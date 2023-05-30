В Росавиации запустили прямое сообщение Новосибирск — Хайнань

Два авиаперевозчика — «Ред вингс» и «Икар» допущены к выполнению прямых райсов из Новосибирска на курорт Санья на китайском острове Хайнань. Всего допуск на данное направление выдан 17-ти российским авиалиниям. Об этом говорится в приказе Росавиации.

— Выдать допуск перевозчикам к выполнению международных регулярных перевозок пассажиров и грузов, внести изменения в условия ранее выданного допуска, согласно приложению к приказу, — говорится в документе.

Помимо данного направления «зелёный свет» с приказом Росавиации получили три авиалинии с сообщением с Азербайджаном (из Краснодара, Ростова-на-Дону и Сочи в Баку), Беларусью (из Пскова и Уфы до Минска), Черногория (из Москвы до Тивата).

До этого стало известно о том, что сибирская авиакомпания S7 запускает рейсы «Новосибирск – Владикавказ». Вылеты будут осуществляться дважды в неделю – по вторникам и воскресеньям. По информации пресс-службы аэропорта «Толмачёво», в конце прошлого года S7 открыла новый рейс Новосибирск — Певек (Чукотский АО), а в 2023 году возобновила международные рейсы в Урумчи и Пекин (Китай).

Ранее редакция сообщала о субсидируемых рейсах из Новосибирска.