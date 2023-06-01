Апелляция рассмотрела приговор за хищение синтетических изумрудов

Приговор Советского районного суда в отношении Павла Хоменко и Максима Рябенького оставлен без изменений. Они признаны виновными в совершении грабежа в особо крупном размере (п.«б» ч.3 ст.161 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба районного суда. Апелляционные жалобы оставлены без удовлетворения.

По данным следствия, Хоменко и Рябенький, выполняя функции менеджеров по продаже изготовляемых синтетических кристаллов и изделий из них, желая самостоятельно осуществить сбыт произведенной продукции с целью извлечения прибыли, действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору совершили открытое хищение синтетических кристаллов, а именно: кристаллов в виде необработанных пластин — изумруда колумбийского цвета, изумруда бразильского цвета, изумруда традиционного; александрита в виде необработанных кусков; кристаллов голубого берилла аквамаринового цвета, в особо крупном размере, на общую сумму 575 161 200 рублей.

Хоменко и Рябенького признали виновными в причинении имущественного ущерба компании основным видом деятельности которой являлось производство, обработка и продажа синтетических кристаллов, выращенных по разработанным сотрудниками организации технологиям и изделий из них.

Им назначено наказание в виде лишения свободы соответственно 6 лет и 5 месяцев и 6 лет и 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

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