До конца года к интеллектуальной транспортной системе в Новосибирске подключат более 50 камер и свыше 20 светофоров

— Интеллектуальная транспортная система (ИТС) объединяет все аспекты транспортной системы конкретного города или региона, начиная от мониторинга движения транспортных средств, и, заканчивая контролем и управлением транспортной сети. Если упростить, то ИТС создаются для того, чтобы разгрузить дороги от пробок, сократить количество аварий, сделать транспортную систему удобной как для водителей, так и для пассажиров, — рассказал на заседании Сибирского транспортного форума вице-президент по технике и эксплуатации Sitronics Group Алексей Морозов.

— Разработчиками на основных региональных дорогах в 2022 году были установлены 22 детектора транспорта — видеокамеры, которые на основании анализа видеопотока определяют тип транспортного средства, скорость движения, марку и модель, цвет, считывает государственный регистрационный знак, — рассказал начальник отдела ИТС и обеспечения информационной безопасности ГКУ «Центр организации дорожного движения Новосибирской области» ЦОДД Михаил Ионин.

Интеллектуальный комплекс управления дорожным движением представляет из себя единую платформу, которая состоит из подсистем, в числе которых модуль координированного управления движением, информирования участников дорожного движения, управления дорожными работами, администрирования транспортных нарушений, управления движением общественного транспорта и многие другие.

По его словам, интегрированная платформа видеоаналитики также позволяет прогнозировать заторы за счет анализа скорости транспортного потока, фиксирует возникшие препятствия на дороге в виде выпавшего груза или ДТП.

— В этом году реализация проекта продолжается — запланирована установка еще 31 детектора и 23 светофорных контроллера. Также в этом году мы принимаем модуль координированного движения и подсистемы метеомониторинга, который позволит прогнозировать влияние погодных условий и осадков на дорожное покрытие и принимать меры по нейтрализации негативных последствий, — добавил Ионин.

Развертывание интеллектуальной транспортной системы в регионе началось в 2022 году с целью повышения уровня безопасности дорожного движения, выработки эффективных решений с целью предотвращения ДТП, оптимизации условий движения транспортных потоков и повышения пропускной способности дорог.

Sitronics Group — многопрофильная российская ИТ-компания, реализующая цифровые проекты для бизнеса и государства, занимается внедрением комплексных решений для умного города, безопасности и транспорта, цифровизацией стратегических отраслей экономики, судоходства, морской навигации, производит ИТ-оборудование под собственной маркой, разрабатывает IoT-системы и программное обеспечение.

Ранее редакция сообщала о том, что проект создания интеллектуальной транспортной системы Новосибирска отстаёт по срокам.