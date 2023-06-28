Рекламодателям

До конца года к интеллектуальной транспортной системе в Новосибирске подключат более 50 камер и свыше 20 светофоров

  • 28/06/2023, 19:14
Автор:
До конца года к интеллектуальной транспортной системе в Новосибирске подключат более 50 камер и свыше 20 светофоров
На Сибирском транспортном форуме представили первые результаты внедрения системы в регионе.

— Интеллектуальная транспортная система (ИТС) объединяет все аспекты транспортной системы конкретного города или региона, начиная от мониторинга движения транспортных средств, и, заканчивая контролем и управлением транспортной сети. Если упростить, то ИТС создаются для того, чтобы разгрузить дороги от пробок, сократить количество аварий, сделать транспортную систему удобной как для водителей, так и для пассажиров, — рассказал на заседании Сибирского транспортного форума вице-президент по технике и эксплуатации Sitronics Group Алексей Морозов.

новости Новосибирска

В области создают интеллектуальную транспортную систему

 Интеллектуальный комплекс управления дорожным движением представляет из себя единую платформу, которая состоит из подсистем, в числе которых модуль координированного управления движением, информирования участников дорожного движения, управления дорожными работами, администрирования транспортных нарушений, управления движением общественного транспорта и многие другие.

— Разработчиками на основных региональных дорогах в 2022 году были установлены 22 детектора транспорта — видеокамеры, которые на основании анализа видеопотока определяют тип транспортного средства, скорость движения, марку и модель, цвет, считывает государственный регистрационный знак,  — рассказал начальник отдела ИТС и обеспечения информационной безопасности ГКУ «Центр организации дорожного движения Новосибирской области» ЦОДД Михаил Ионин.

По его словам, интегрированная платформа видеоаналитики также позволяет прогнозировать заторы за счет анализа скорости транспортного потока, фиксирует возникшие препятствия на дороге в виде выпавшего груза или ДТП.

— В этом году реализация проекта продолжается — запланирована установка еще 31 детектора и 23 светофорных контроллера. Также в этом году мы принимаем модуль координированного движения и подсистемы метеомониторинга, который позволит прогнозировать влияние погодных условий и осадков на дорожное покрытие и принимать меры по нейтрализации негативных последствий, — добавил Ионин.

До конца года к интеллектуальной транспортной системе в Новосибирске подключат более 50 камер и свыше 20 светофоров

Развертывание интеллектуальной транспортной системы в регионе началось в 2022 году с целью повышения уровня безопасности дорожного движения, выработки эффективных решений с целью предотвращения ДТП, оптимизации условий движения транспортных потоков и повышения пропускной способности дорог.

Sitronics Group — многопрофильная российская ИТ-компания, реализующая цифровые проекты для бизнеса и государства, занимается внедрением комплексных решений для умного города, безопасности и транспорта, цифровизацией стратегических отраслей экономики, судоходства, морской навигации, производит ИТ-оборудование под собственной маркой, разрабатывает IoT-системы и программное обеспечение.

Ранее редакция сообщала о том, что проект создания интеллектуальной транспортной системы Новосибирска отстаёт по срокам

Фото предоставлены Sitronics Group

400

Рубрики : Бизнес Туризм Город

Регионы: Новосибирск

Теги : Сибирский транспортный форум Михаил Ионин интеллектуальная транспортная система Алексей Морозов Sitronics Group


Льготная ипотека
ПМЭФ2023
День города в Новосибирске
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования
Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Речной вокзал
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СФ Проспект
Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"
Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Спецоперация на Украине

Контрактник из Новосибирской области Анатолий Наумов погиб в зоне СВО
28/06/23 14:12
Депутат из Новосибирской области рассказал о судьбе пятерых военных-земляков, попавших в плен
23/06/23 17:56
Бригада спецназа из Новосибирска награждена Орденом Жукова
23/06/23 11:48
На выборы губернатора Новосибирской области заявились пять кандидатов

На выборы губернатора Новосибирской области заявились пять кандидатов

Сегодня закончился прием документов от претендентов на участие в выборах.
Читать статью >>
Курорт Шерегеш получит статус города

Курортный поселок Шерегеш получит статус города

Действующие аэропорты Кузбасса планируют к 2027 году увеличить пассажиропоток до 2 млн человек.
Читать статью >>
девятиклассникам выдали аттестаты об общем образовании с ошибкой

«Лицей информационнАх технологий»: выпускникам выдали аттестаты с ошибкой

Родители обратились к классному руководителю.
Читать статью >>
Формулировку вопроса референдума о выборах мэра отклонили областные депутаты

Формулировку вопроса референдума о выборах мэра отклонили областные депутаты

По мнению большинства депутатов, вопрос, сформулированный оппозицией, не соответствует федеральному и региональному законодательству.
Читать статью >>

Актуальный разговор

Владимир Шуев, президент фонда ветеранов спецподразделений «Антитеррор» (ФСБ), учредитель регионального военно-патриотического движения «Защитник»

Владимир Шуев — о ситуации с «маршем вагнеровцев»: В колхозе должен быть один председатель

Президент фонда ветеранов спецподразделений «Антитеррор» (ФСБ), учредитель регионального военно-патриотического движения «Защитник», советник по безопасности ИТ-компании Владимир Шуев прокомментировал Infopro54 возможные причины марша Евгения Пригожина и их последствия.
Все материалы
Льготная ипотека
ПМЭФ2023
День города в Новосибирске
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования
Лента новостей

Долгострой ПТК-30 на улице Волховской в Новосибирске выставлен на продажу

28/06/2023, 19:27

S7 Airlines запускает прямые рейсы из Новосибирска в Кызыл

28/06/2023, 17:33

На выборы губернатора Новосибирской области заявились пять кандидатов

28/06/2023, 17:28

Курортный поселок Шерегеш получит статус города

28/06/2023, 17:04
Популярное

Безопасно ли купаться в Черном море после разрушения Каховской ГЭС

28/06/2023, 17:00

Абитуриентов предупредили о важном документе при поступлении в вуз

28/06/2023, 14:50

Откуда слова-паразиты берут свое начало, рассказал эксперт

28/06/2023, 14:01
Новости компаний

Детская карта Банка «Левобережный» вошла в топ-10 лучших карт банков России

28/06/2023, 17:09

Замгубернатора Новосибирской области посетил строящуюся подстанцию АО «РЭС» в Верх-Туле

28/06/2023, 16:03

Банк «Левобережный» занял 14 место в топ-20 банков РФ по кредитованию застройщиков

27/06/2023, 10:52

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Июнь 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Май    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска