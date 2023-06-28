До конца года к интеллектуальной транспортной системе в Новосибирске подключат более 50 камер и свыше 20 светофоров

— Интеллектуальная транспортная система (ИТС) объединяет все аспекты транспортной системы конкретного города или региона, начиная от мониторинга движения транспортных средств, и, заканчивая контролем и управлением транспортной сети. Если упростить, то ИТС создаются для того, чтобы разгрузить дороги от пробок, сократить количество аварий, сделать транспортную систему удобной как для водителей, так и для пассажиров, — рассказал на заседании Сибирского транспортного форума вице-президент по технике и эксплуатации Sitronics Group Алексей Морозов.
— Разработчиками на основных региональных дорогах в 2022 году были установлены 22 детектора транспорта — видеокамеры, которые на основании анализа видеопотока определяют тип транспортного средства, скорость движения, марку и модель, цвет, считывает государственный регистрационный знак, — рассказал начальник отдела ИТС и обеспечения информационной безопасности ГКУ «Центр организации дорожного движения Новосибирской области» ЦОДД Михаил Ионин.
По его словам, интегрированная платформа видеоаналитики также позволяет прогнозировать заторы за счет анализа скорости транспортного потока, фиксирует возникшие препятствия на дороге в виде выпавшего груза или ДТП.
— В этом году реализация проекта продолжается — запланирована установка еще 31 детектора и 23 светофорных контроллера. Также в этом году мы принимаем модуль координированного движения и подсистемы метеомониторинга, который позволит прогнозировать влияние погодных условий и осадков на дорожное покрытие и принимать меры по нейтрализации негативных последствий, — добавил Ионин.
Развертывание интеллектуальной транспортной системы в регионе началось в 2022 году с целью повышения уровня безопасности дорожного движения, выработки эффективных решений с целью предотвращения ДТП, оптимизации условий движения транспортных потоков и повышения пропускной способности дорог.
Sitronics Group — многопрофильная российская ИТ-компания, реализующая цифровые проекты для бизнеса и государства, занимается внедрением комплексных решений для умного города, безопасности и транспорта, цифровизацией стратегических отраслей экономики, судоходства, морской навигации, производит ИТ-оборудование под собственной маркой, разрабатывает IoT-системы и программное обеспечение.
Ранее редакция сообщала о том, что проект создания интеллектуальной транспортной системы Новосибирска отстаёт по срокам.
Фото предоставлены Sitronics Group
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