Эксперты тур-индустрии составили список мест отдыха в Новосибирской области

Одно из самых популярных мест для отдыха в Новосибирской области — Маслянинский район. Список самых интересных мест опубликовал НГС. Район граничит с Алтаем в связи с этим там много различных гор и возвышенностей. По мнению Ирины Дружининой, директора туркомпании «Статус», район изобилует различными водопадами. Для экскурсий подойдет дом-музей Бирюкова и село Егорьевское.

Еще одно интересное горное место — Бердские скалы. На пути к скалам можно встретить несколько водопадов в Искитимском районе — Беловский и Бучило.

Также для туристов будут интересны различный озера, например Чановское и Карачи. А попробовать себя в дайвинге можно в Мраморном озере и Абрашинском карьере.

Позагорать и искупаться можно в Бердске или Речкуновке, где развита пляжная зона. По данным «Яндекс.Карт», на их территории находится не менее 5 пляжей.

Напомним, что дороги до туристических объектов Новосибирска отремонтируют по нацпроекту БКД.

Ремонт на участке от ул. Танковая до ул. Новая Заря будет производится на ул. Народная, ведущей к Знаменской церкви. Вторая дорога – ул. Коммунистическая, по которой гости города смогут добраться к дому купца А.И. Кагана. Кроме того, работы будут вестись и на дамбе ГЭС, на участке от ул. Плотинная 4к2 до ул. Приморской 7/1, по этой дороге можно добраться до Церкви имя Архистратига Михаила.

Аналогичные работы проводились в прошлом году – тогда дорожники региона привели в нормативное состояние почти 7 км дорог. Работы проводились на ул. Орджоникидзе, ведущей к Новосибирскому театру оперы и балета; на проспекте Дзержинского, ведущего к Храму успения пресвятой богородицы, а также на ул. Ватутина, на участке от ул. Широкая до ул. Мира, по которому можно добраться до Храма в честь Святых Новомучеников и Исповедников Российских.

Ранее редакция сообщала о том, что в Барнауле для туристов разработали маршрут Историческая линия.