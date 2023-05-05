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«Сад Памяти»: в Первомайском районе высадили яблони, ели и сирень

  • 05/05/2023, 17:19
мэрия Новосибирска, Анатолий Локоть, сад памяти
В честь героев Великой Отечественной войны.

мэрия Новосибирска, Анатолий Локоть, сад памятиНовосибирск присоединился к масштабной международной акции «Сад Памяти»: сегодня на территории сквера «Монумент Славы первомайцам, погибшим в 1941–1945 гг.» мэр Новосибирска Анатолий Локоть вместе с участниками Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» посадил дерево.

«Мы продолжаем традицию высадки Сада Памяти. Смысл акции в том, чтобы в память о каждом герое Великой Отечественной войны было высажено дерево. Уже третий год продолжается акция, а задача до сих пор не выполнена – такие большие жертвы принес наш народ, чтобы защитить мир от фашизма. Сегодня лозунг «За Победу!» вновь актуален. Потому что наши ребята, наши бойцы, снова на переднем крае, они защищают Отечество, и им очень нужна наша поддержка, – отметил мэр Анатолий Локоть. – Мы два года занимались реконструкцией замечательного сквера возле Монумента Славы в Первомайском районе, высаживали деревья и дальше будем продолжать эту работу».

мэрия Новосибирска, Анатолий Локоть, сад памяти

мэрия Новосибирска, Анатолий Локоть, сад памяти

Все посадки производятся в строгом соответствии с дендрологическим планом, разработанным для этого сквера. Будет высажено 166 саженцев, среди которых ель сибирская, яблоня ягодная, сирень венгерская и спирея японская. В посадке деревьев и кустарников также приняли участие сотрудники управления по благоустройству общественных пространств мэрии и учреждения «Горзеленхоз», ребята Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» и питомник «Садовод 54».

Как подчеркнула директор МАУ «Горзеленхоз» Наталья Цветкова, акция «Сад Памяти», проводимая в преддверии Дня Победы, открывает масштабное озеленение города, запланированное в этом году.

Фото предоставлены пресс-службой мэрии Новосибирска

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Рубрики : Общество Власть

Регионы: Новосибирск

Теги : сад памяти Мэрия Новосибирска Анатолий Локоть


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