ХК «Сибирь» подписал контракт с нападающим Сергеем Широковым

ХК «Сибирь» подписал контракт с 38-летним олимпийским чемпионом 2018 года Сергеем Широковым.
Также в его послужном списке кубок Гагарина 2017 года.
— Мы рады приветствовать Сергея в нашей команде. Это высококлассный, заслуженный мастер, который в дополнительном представлении не нуждается, — отметил Виктор Меркулов, генеральный менеджер «Сибири».
Ранее Широков выступал за такие команды, как: «Авангард», СКА, «Спартак», «Автомобилист» и «Ванкувер Кэнакс».
Ранее редакция сообщала о том, что названа дата первой игры новосибирской «Сибири» в КХЛ.
Источник фото: ХК Сибирь в Вконтакте
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