ХК «Сибирь» подписал контракт с нападающим Сергеем Широковым

ХК «Сибирь» подписал контракт с 38-летним олимпийским чемпионом 2018 года Сергеем Широковым.

Также в его послужном списке кубок Гагарина 2017 года.

— Мы рады приветствовать Сергея в нашей команде. Это высококлассный, заслуженный мастер, который в дополнительном представлении не нуждается, — отметил Виктор Меркулов, генеральный менеджер «Сибири».

Ранее Широков выступал за такие команды, как: «Авангард», СКА, «Спартак», «Автомобилист» и «Ванкувер Кэнакс».

Ранее редакция сообщала о том, что названа дата первой игры новосибирской «Сибири» в КХЛ.