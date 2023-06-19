Садоводам вернули автобусный маршрут

Движение автобусов к садоводческим товариществам в Новосибирском районе возобновлено после прокурорской проверки сообщений в СМИ.

Прокурор области Александр Бучман поручил провести проверку информации о том, что маршрут автобуса, осуществляющий пассажирские перевозки до СНТ «Недра», «Ивушки», «Медик» и других в Новосибирском районе закрыт.

—В результате чего жители, большинство из которых пенсионеры, вынуждены идти пешком от ближайшей остановки к своим дачам от 3-х до 9-ти км, — говорится в сообщении.

С целью обеспечения транспортной доступности упомянутых СНТ прокуратурой Новосибирского района внесено представление главе муниципального образования. Движение автобусов возобновлено.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске прокуратура помогла дольщикам дома на Пролетарской.