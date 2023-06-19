«Яндекс» заплатит два миллиона за отказ передать ФСБ данные о пользователях

Мировой суд назначил ООО «Яндекс» штраф по ч. 4 ст. 13.31 КоАП РФ (повторное неисполнение компанией обязанности обеспечивать реализацию требований к ее оборудованию и программам для проведения госорганами розыска или организации безопасности государства) в части сервиса «Яндекс. Услуги», передает ТАСС.

Сумма штрафа, согласно статье, составляет от двух млн до шести млн рублей.

По данным агентства, в суде «Яндекс» признал нарушение и будет обязан выплатить два млн рублей.

Решение вступило в законную силу.

Напомним, что в минувшем году Мещанский суд Москвы оштрафовал «Яндекс» на 400 тыс. рублей по ч. 3 ст. 13.31 КоАП РФ. Однако тогда компания заявила, что не может соблюдать требования законодательства из-за санкций против РФ. Защитник компании отмечал, что «Яндексу» нужно закупить, установить и настроить технические средства и ПО иностранного производства, что в настоящее время просто невозможно.

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