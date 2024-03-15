Дмитрий Лукашев подал документы на конкурс по выборам мэра Новосибирска

По информации Infopro54, документы на конкурс по выбору мэра Новосибирска подал председатель научно-технического совета Ассоциации газовых хозяйств России «Сибдальвостокгаз», советник ГК «Техногаз» Дмитрий Лукашев. Он подтвердил Infopro54 факт подачи документов.

— В первую очередь мне бы очень хотелось, чтобы меня услышали, взяли мои предложения в работу. Управление таким мегаполисом, как Новосибирск, сейчас — это большая ответственность. И как житель города я уже просто не могу смотреть на то, в каком состоянии он сегодня находится. Мне больно смотреть на дороги, на постоянную грязь, на пробки. Мне небезразлично, что будет с Новосибирском через 10, 20, 50 лет, так как здесь, надеюсь, будут жить мои дети и внуки, — пояснял собеседник редакции.

Ранее редакция рассказывала о том, что Лукашев не исключал свое участие в конкурсе. Кроме того, он обозначал ключевые задачи, которые будущему мэру необходимо решать в первую очередь. Это изменение территориальных границ Новосибирска, кардинальные изменения в жизнеобеспечивающей инфраструктуре города, в том числе в сфере транспорта. При этом Дмитрий Лукашев подчеркивал, что управление городом сегодня — это командная работа.

Кроме того, Дмитрий Лукашев предложил переосмыслить перспективную схему метрополитена с учетом каталитической роли метро в росте мегаполиса.

На сегодняшний день на конкурс по выборам мэра документы подали уже 10 кандидатов.

Помимо Дмитрия Лукашева, это директор ООО «Правозащита» Игорь Данилов, директор Ассоциации судовладельцев Западной Сибири Александр Каракоцкий, временно неработающая Олеся Яхонтова, врач травматолог-ортопед ГБУЗ НСО «ГКП N20» Олег Хромин, индивидуальный предприниматель Роман Филитович, а также помощник депутата Законодательного собрания Новосибирской области Эдуард Кожемякин, депутат горсовета Игорь Украинцев и предприниматель Дмитрий Тайлаков. Самым первым документы подал военный пенсионер, участник СВО Александр Трушакин.

Депутата горсовета Светланы Каверзину до участия в выборах мэра Новосибирска не допустили. Суд посчитал ее причастной к деятельности экстремистской организации.

Напомним, конкурс по отбору кандидатур на должность мэра города был объявлен в Новосибирске 14 февраля. Заявки на участие в конкурсе принимаются до вечера 15 марта. Вместе с заявкой, претенденты должны предоставить на конкурс программу развития города Новосибирска. В ней необходимо отразить состояние социально-экономического развития города Новосибирска по 9 сферам. Отбор кандидатов состоится 4 апреля.

Ранее редакция сообщала о том, что бизнесмены, депутаты и общественные деятели назвали первоочередные задачи для будущего мэра Новосибирска.