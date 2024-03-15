Рекламодателям

Дмитрий Лукашев подал документы на конкурс по выборам мэра Новосибирска

  • 15/03/2024, 11:30
Автор:
Дмитрий Лукашев подал документы на конкурс по выборам мэра Новосибирска
Он стал десятым претендентом на пост градоначальника.

По информации Infopro54, документы на конкурс по выбору мэра Новосибирска подал председатель научно-технического совета Ассоциации газовых хозяйств России «Сибдальвостокгаз», советник ГК «Техногаз» Дмитрий Лукашев. Он подтвердил Infopro54 факт подачи документов.

Дмитрий Лукашев: Управление городом сейчас — это командная работа

Дмитрий Лукашев: Управление городом сейчас — это командная работа

Ранее редакция рассказывала о том, что Лукашев не исключал свое участие в конкурсе. Кроме того, он обозначал ключевые задачи, которые будущему мэру необходимо решать в первую очередь. Это изменение территориальных границ Новосибирска, кардинальные изменения в жизнеобеспечивающей инфраструктуре города, в том числе в сфере транспорта. При этом Дмитрий Лукашев подчеркивал, что управление городом сегодня — это командная работа.

— В первую очередь мне бы очень хотелось, чтобы меня услышали, взяли мои предложения в работу. Управление таким мегаполисом, как Новосибирск, сейчас — это большая ответственность. И как житель города я уже просто не могу смотреть на то, в каком состоянии он сегодня находится. Мне больно смотреть на дороги, на постоянную грязь, на пробки. Мне небезразлично, что будет с Новосибирском через 10, 20, 50 лет, так как здесь, надеюсь, будут жить мои дети и внуки, — пояснял собеседник редакции.

Дмитрий Лукашев: Большому Новосибирску — большой метрополитен!

Кроме того, Дмитрий Лукашев предложил переосмыслить перспективную схему метрополитена с учетом каталитической роли метро в росте мегаполиса.

На сегодняшний день на конкурс по выборам мэра документы подали уже 10 кандидатов.

Помимо Дмитрия Лукашева, это директор ООО «Правозащита» Игорь Данилов, директор Ассоциации судовладельцев Западной Сибири Александр Каракоцкий, временно неработающая Олеся Яхонтова, врач травматолог-ортопед ГБУЗ НСО «ГКП N20» Олег Хромин, индивидуальный предприниматель Роман Филитович, а также помощник депутата Законодательного собрания Новосибирской области Эдуард Кожемякин, депутат горсовета Игорь Украинцев   и предприниматель Дмитрий Тайлаков.  Самым первым документы подал военный пенсионер, участник СВО Александр Трушакин.

Депутата горсовета Светланы Каверзину до участия в выборах мэра Новосибирска не допустили. Суд посчитал ее причастной к деятельности экстремистской организации.

Напомним, конкурс по отбору кандидатур на должность мэра города был объявлен в Новосибирске 14 февраля. Заявки на участие в конкурсе принимаются до вечера 15 марта. Вместе с заявкой, претенденты должны предоставить на конкурс программу развития города Новосибирска. В ней необходимо отразить состояние социально-экономического развития города Новосибирска по 9 сферам. Отбор кандидатов состоится 4 апреля.

Ранее редакция сообщала о том, что бизнесмены, депутаты и общественные деятели назвали первоочередные задачи для будущего мэра Новосибирска. 

Фото предоставлено Дмитрием Лукашевым

2 395

Рубрики : Власть Политика

Регионы: Новосибирск

Теги : кандидаты в мэры Новосибирска выборы мэра


СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru

Бренды Новосибирской области
Новостройки Новосибирска
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования

Erid:4CQwVszH9pWvKCN3aA3ЖК

ЖК "Новые Матрешки"

Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pWvKCN3aETЖК «Матрешкин двор»

ЖК «Матрешкин двор»

Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Заельцовская
25 минут
Реклама. Рекламодатель: Реклама. Рекламодатель ООО УК «Согласие»

Erid:4CQwVszH9pWvKCN3ZvqЖК «Grando»

ЖК «Grando»

Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pWvKCN3a1DЖК «Luna»

ЖК «Luna»

Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:4CQwVszH9pWvKCN3ZhiЖК «GORIZONT»

ЖК «GORIZONT»

Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Спецоперация на Украине

Медалью Жукова награжден боец из Новосибирска
11/03/24 17:26
Компания из Бердска поставила на СВО более 100 дронов
9/03/24 9:55
«Погиб, как воин»: пес по кличке Балбес отдал жизнь, защищая бойцов от дрона в зоне СВО
6/03/24 13:25

Вице-губернатор НСО может принять участие в конкурсе по выборам мэра Новосибирска

По информации источников Infopro54, сегодня Максим Кудрявцев принес документы в конкурсную комиссию.
Читать далее >>

Дмитрий Лукашев подал документы на конкурс по выборам мэра Новосибирска

Он стал десятым претендентом на пост градоначальника.
Читать далее >>

Проверки дамб на водоемах перед паводком начались в Новосибирской области

Запасы снега в регионе превышают климатическую норму до 70%.
Читать далее >>

Пост мэра привлекает бизнесменов Новосибирска

Еще два предпринимателя подали документы на конкурс по выборам мэра города.
Читать далее >>

В Академгородке построят многофункциональный молодежный спортивный центр

В него войдут кампус, термальный комплекс, научный и медицинский кластер.
Читать далее >>

Безработная женщина претендует на пост мэра Новосибирска

В списке кандидатов уже 7 человек.
Читать далее >>

Кандидат в мэры Новосибирска Дмитрий Тайлаков рассказал о своей программе

Претендент на должность мэра действует самостоятельно и не входит ни в одну политическую фракцию.
Читать далее >>

Стартовали продажи в четвертом доме в жилом районе Пшеница в Краснообске

Ключи от квартир новоселы получат в 2026 году.
Читать далее >>

Десять исков на 11 млрд рублей предъявлены генподрядчику нового ЛДС в Новосибирске

По данным Минспорта, с учетом допоборудования стоимость возведения объекта составила около 16 млрд рублей.
Читать далее >>

Светлый — образец комплексного развития

В ближайшие годы в поселке Светлый и его кварталах будут построены новая школа, детские сады и созданы рабочие места.
Читать далее >>

Актуальный разговор

Марина Асаралиева, первый заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России

Марина Асаралиева: Личная инфляция может отличаться от общерыночной

Это связано с особенностями формирования потребительской корзины у каждого человека.
Все материалы
Бренды Новосибирской области
Новостройки Новосибирска
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Домашних животных заметили на избирательных участках в Новосибирской области
15/03/24 15:35
Общество
А что внутри? Показываем, как выглядит новый бассейн СКА после реконструкции
15/03/24 15:35
Власть Общество
48% новосибирцев, выбравших онлайн-бюллетени, проголосовали на выборах президента
15/03/24 15:28
Власть Политика
«Гастроинкубатор» Новосибирска посетили студенты из 35 стран мира
15/03/24 15:12
Бизнес
В такси Новосибирска работают не более 5% иностранцев
15/03/24 15:05
Бизнес Власть Общество Транспорт
Бассейн СКА открыли в Новосибирске
15/03/24 14:55
Общество Спорт
Новосибирские предприятия отправили за границу 353 тонны варенья
15/03/24 14:45
Бизнес ВЭД
ДТП на Бугринском мосту произошло в Новосибирске
15/03/24 14:37
Происшествия
Более 190 советских календариков продают в Новосибирске
15/03/24 14:32
Общество
Вице-губернатор НСО может принять участие в конкурсе по выборам мэра Новосибирска
15/03/24 13:51
Власть Политика
За пропавшую хаски объявили награду 40 тысяч рублей в Новосибирске
15/03/24 13:43
Общество
«Новосибирская аптечная сеть» проваливается в убытки
15/03/24 12:50
Бизнес Власть Город Медицина
Ограничения на парковку вводят в одном из районов Новосибирска
15/03/24 12:45
Город
СК возбудил дело после массового отравления роллами в Новосибирске
15/03/24 12:38
Происшествия
В феврале на покупку апартаментов в Новосибирске потрачено 744 млн рублей
15/03/24 12:30
Бизнес Недвижимость
Бассейны в вольерах белых мишек начали заполнять водой
15/03/24 12:28
Общество
Потратила деньги с чужой карты и угодила в колонию женщина под Новосибирском
15/03/24 12:19
Право&Порядок
Сальмонеллез подхватили после заказа суши жители Новосибирска
15/03/24 11:37
Происшествия
Дмитрий Лукашев подал документы на конкурс по выборам мэра Новосибирска
15/03/24 11:30
Власть Политика
Застройщики сократили вывод новых объектов в Новосибирской области
15/03/24 11:22
Недвижимость
Популярное
Социальные пенсии повысят на 7,5% с 1 апреля
7/03/24 15:04
Мошенники создают поддельные «кружочки» в Telegram
6/03/24 13:57
Сумма маткапитала за второго ребенка может вырасти до одного миллиона рублей
6/03/24 12:06
«Можно докупить»: В Госдуме объяснили, что делать, если не хватает стажа для пенсии
6/03/24 10:48
Россияне неожиданно бросились опустошать автомобильный рынок
5/03/24 16:24
Льготная ипотека для учителей — новая инициатива Минпросвещения
5/03/24 13:52
Новости компаний
Отзыв Центробанком лицензии у Qiwi: что будет с деньгами вкладчиков
14/03/24 18:10
Банк Уралсиб в Новосибирске выступил партнером бизнес-завтраков в Центральной городской библиотеке
14/03/24 10:18
Сбер провел урок бизнеса для студентов НГУ
13/03/24 17:08
Незаконное размещение оптического кабеля на опорах ЛЭП может привести к авариям
13/03/24 9:00
Какую карту выбрать для оплаты в маркетлейсах, супермаркетах и за ЖКХ
12/03/24 9:00
Вклад «Доход» Банк Уралсиба вошел в Топ-10 выгодных долгосрочных вкладов
5/03/24 11:08

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Март 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Фев    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска