Самая мощная DDoS-атака в 2024 зафиксирована в Сибири

Компания RED Security зафиксировала более чем двукратное увеличение числа DDoS-атак на организации в сферах услуг и медицины в конце четвёртого квартала 2024 года. В период с октября по декабрь года провайдер кибербезопасности предотвратил свыше 22,7 тысяч атак, а за весь год — более 68,5 тысяч.

Красноярск оказался лидером по количеству инцидентов в Сибирском федеральном округе, при этом на Сибирь пришлось 12,2% всех DDoS-атак в стране.

Наибольший рост числа DDoS-атак в четвёртом квартале был замечен в сфере услуг, охватывающей развлекательные и туристические организации, а также фирмы, связанные с аналитикой и бухгалтерским учётом. В декабре количество атак на сайты этих организаций возросло в 2,9 раза по сравнению с октябрем.

Кроме того, сопоставимый рост (в 2,1 раза в декабре по сравнению с октябрем) наблюдался и в секторе медицинских интернет-ресурсов. В то же время, в других отраслях, включая традиционных лидеров — ИТ, телеком, промышленность, финансы и ТЭК — число атак в декабре снизилось.