Самая мощная DDoS-атака в 2024 зафиксирована в Сибири

Компания RED Security зафиксировала более чем двукратное увеличение числа DDoS-атак на организации в сферах услуг и медицины в конце четвёртого квартала 2024 года. В период с октября по декабрь года провайдер кибербезопасности предотвратил свыше 22,7 тысяч атак, а за весь год — более 68,5 тысяч.
Красноярск оказался лидером по количеству инцидентов в Сибирском федеральном округе, при этом на Сибирь пришлось 12,2% всех DDoS-атак в стране.
Наибольший рост числа DDoS-атак в четвёртом квартале был замечен в сфере услуг, охватывающей развлекательные и туристические организации, а также фирмы, связанные с аналитикой и бухгалтерским учётом. В декабре количество атак на сайты этих организаций возросло в 2,9 раза по сравнению с октябрем.
Кроме того, сопоставимый рост (в 2,1 раза в декабре по сравнению с октябрем) наблюдался и в секторе медицинских интернет-ресурсов. В то же время, в других отраслях, включая традиционных лидеров — ИТ, телеком, промышленность, финансы и ТЭК — число атак в декабре снизилось.
— Увеличение числа атак типа “отказ в обслуживании” на сферу услуг в конце четвёртого квартала связано с сезонным ростом интереса к этим услугам среди населения. В преддверии новогодних праздников наблюдается резкий прирост потребности в развлекательных услугах, и многие люди начинают активно планировать свои выходные. Поэтому отсутствие доступа к ресурсам туристических и развлекательных сервисов из-за DDoS-атак в этот период становится особенно ощутимым. В то же время становятся более уязвимыми для атак те сегменты услуг, которые в конце года подвергаются высокому стрессу из-за необходимости подведения итогов, составления отчётности и так далее, такие как бухгалтерские и аналитические службы. Следовательно, в это время также наблюдаем рост интереса к сервисам защиты от DDoS-атак со стороны компаний из этих областей, — подчеркивает технический директор направления защиты от DDoS-атак компании RED Security Дмитрий Монахов.
Фото freepik, автор: freepik
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