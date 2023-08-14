В Новосибирской области упала урожайность зерновых

—18 районов области приступили к уборке зерновых и зернобобовых культур. На 11 августа обмолочено убраны на площади 28 тыс га. Валовой сбор — 45 тыс тонн. Текущая урожайность —15,8 ц\га. Пока на 8.5 центнеров ниже, чем за аналогичный период прошлого года, — сообщил на оперативном совещании в правительстве региона Министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко.

Кроме того, в регионе началась уборка ранних овощей и картофеля.

При этом область продолжает продавать зерно урожая 2022 года за пределы региона. С 1 сентября из области вывезено железнодорожным транспортом 903 тыс тонн, в том числе на экспорт 680 тыс тонн.

С 1 января 2023 года на экспорт из Новосибирской области отправлено 892 тыс тонн продукции агропромышленного комплекса на сумму 334 млн долларов — 71% от целевого годового показателя.

—Мы идем с превышением по объему вывоза — 200 тыс тонн. Немного отстаем по объемам реэкспорта продукции в долларовом исчисление — 35 млн долларов. Но за последние два месяца это отставание от прошлого года сокращается, — подчеркнул Лещенко.

В июле на пресс-конференции Евгений Лещенко сообщал, что из-за засухи ожидается снижение урожая зерна на 30-40 процентов, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — около 2-2,3 млн тонн. В прошлом году валовый сбор зерна в весе после доработки составил 3,356 млн тонн.

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