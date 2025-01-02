Самолет авиакомпании «Сибирь» выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы

Прокуратура проводит проверку по факту авиационного события с самолетом авиакомпании «Сибирь», который произошел в аэропорту Норильска.

Как сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре, самолет авиакомпании Airbus 321A, который выполнял рейс из Москвы, при развороте на рулежной дорожке в Норильске выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. На борту находилось 79 пассажиров.

— Самолет временно отстранен от полетов. Причины и обстоятельства инцедента уточняются. Обратный рейст в Москву выполнит резервный борт, — подчеркнули в ведомстве.

Норильская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров на период ожидания задержанного рейса.

S7 Airlines (ПАО Авиакомпания Сибирь) базируется в аэропорту Толмачево в Новосибирске. Является одним из крупнейших налогоплательщиков Новосибирской области в региональный бюджет.

Ранее редакция сообщала о том, что суд взыскал с аэропорта Толмачево семь миллионов рублей за птицу в двигателе. Борт авиакомпании «Сибирь» столкнулся с птицей при взлете.